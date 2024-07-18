Народный праздник 18 июля известен под названиями Емельянов день, Афанасьев день.

Православная церковь Украины 18 июля по новому стилю чтит память мучеников Эмилиана и Якинфа, а также преподобного Иоанна Многострадательного. По старому стилю в праздник сегодня чтят византийского монаха Афанасия Афонского.

В народный праздник 18 июля наши предки собирали урожай фруктов, ягод и ранних овощей. У владельцев больших участков такое дело нередко занимало целый день. А вечером хозяйки заготавливали на зиму различную консервацию и варенье.

В полях в этот народный праздник вовсю занимались жатвой сена. Зерно старались убрать до того, как начнутся дожди. Такую работу выполняли только утром и вечером, чтобы избежать жгучего полуденного солнца.

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Сегодняшняя дата считается удачной для лечения любых болезней и оздоровительных процедур. Украинцы в эту дату ходили в баню и смывали с себя негатив и усталость.

Ночью в праздник 18 июля чтили луну. Согласно примете, сегодня для счастья и крепкого здоровья нужно провести один ритуал - выйти на улицу ночью хотя бы ненадолго и посмотреть на луну. Также можно загадать желание на небесное светило. Если луна была растущей, то загадывали рост финансов, а если спадала, то просили здоровья и рассеивания болезней.

18 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру скромные, заботливые чувствительные. Очень эмоциональные - их легко обрадовать или расстроить. Не любят скандалы и споры. Рожденные 18 июля люди хорошо ладят с животными и с техникой.

Что нельзя делать 18 июля

Не стоит сегодня мстить другим, оскорблять и унижать, недооценивать и завидовать. Плохое отношение к людям вернется вам бумерангом.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Не ленитесь и не бездельничайте, иначе в делах будут преследовать неудачи.

Неудачный день для любовных дел - свиданий, признаний, свадьбы.

Соблюдайте осторожность с острыми предметами, не нарушайте технику безопасности. Полученные сегодня раны будут долго заживать.

Приметы погоды 18 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Муравьи строят высокие муравейники - к суровой зиме.

Дождь сегодня предвещает дождливую погоду и в ближайшие дни. Однако если после осадков появилась радуга, то они были единичными.

Ночью не видно звезд - к сильному ветру.

Жарко, но лужи не высыхают - скоро пойдет дождь.

Сильный ветер сегодня предвещает скорую смену погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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