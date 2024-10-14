Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 15 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

15 октября по новому церковному календарю вспоминают святых Евфимия Солунского, Лукиана Антиохийского, а также священномученика Лукиана Киево-Печерского. В народе день прозвали Ефимий Осенний. О традициях и приметах 15 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

15 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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15 октября по новому церковному календарю (28 октября по старому) - день памяти преподобного Евфимия, мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского и священномученика Лукиана Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Евфимийжил в IX веке, в городе Анкира (Галатия). От рождения звали его Никитой, он рано остался без отца, поэтому мать настояла на его ранней женитьбе. Но после того, как у юноши родилась дочь, он решил посвятить себя служению Богу, тайком ушел из дома и стал монахом с именем Евфимий. Сначала он жил в монастыре в Писидоне, который находился на горе Олимп, а позже принял великую схиму - поклялся лишить себя практически всего и отправился на гору Афон, где провел 15 лет отшельником. Из них 3 года сохранял обет молчания. После он 12 лет провел в затворе, а потом принял подвиг столпничества - жил на столпе вблизи Солуни. Евфимий имел дар чудотворения: он лечил людей, избавлял женщин от бесплодия, помогал супругам найти общий язык.

Когда святой переселился на гору Перистера, на него стали снисходить божественные откровения: он основал мужскую и женскую обители и 14 лет был их диаконом. Его мать и жена приняли постриг в одной из них. Умер Евфимий Солунский в 74 года, его мощи перенесли в Солунь.

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Лукиан Антиохийский был родом из сирийского города Самосата и жил в III веке. Он рано остался сиротой и решил посвятить свою жизнь Богу: имущество раздал нищим, а сам ушел к исповеднику Макарию в Эдессу, чтобы изучать Священное Писание.

За благочестие и распространение христианства среди иудеев и язычников Лукиана сделали пресвитером Антиохийским. Но во времена императора Максимиана начались гонения на христиан - Лукиана схватили и привели на допрос к царю. В своей вере пресвитер был непоколебим, поэтому его бросили в темницу. Впрочем, святой и там продолжал проповедовать, но от пыток и голода умер. Его тело бросили в море, но через 30 дней дельфины вынесли его на берег, и христиане смогли похоронить святого.

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О священномученике Лукиане Киево-Печерском известно мало. Вероятней всего он, как и другие Печерские святые, погиб от рук войск хана Батыя, приблизительно в 1243 году. Мощи святого находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Церковный праздник 15 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мучеников Киприана и Иустины.

О чем говорят приметы на 15 октября

Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода в ближайшее время и как скоро наступит зима:

ветер и дождь в этот день - зима будет холодной;

снег выпал - зима будет с солнцем и морозом;

иней на окнах - в ближайшее время будет хорошая погода;

небо прояснилось - к заморозкам;

листья с деревьев опали - жди холода с дня на день;

кот весь день греется на солнце - скоро выпадет снег.

В народном календаре 15 октября - праздник Ефимий Осенний, Льняница, Пчельник. По поверью, в этот день засыпает на зиму вся природа - и растения, и насекомые.

Что нельзя делать 15 октября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

Лениться сегодня нельзя, по народному поверью нужно обязательно выполнить три любых дела - это гарантирует удачу в будущем. Но традиции запрещают в этот день стирать и чинить сломанные вещи - говорят, что иначе они долго не прослужат.

Что можно делать 15 октября

У святых Евфимия и Лукиана просят защиты от всякой нечисти и исцеления от физических болезней и душевных ран.

В этот день традиционно занимаются подготовкой к зиме: проверяют вещи, запасаются продуктами.

15 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Дмитрий, Ефим, Афанасий, Лукьян, Денис, Иван.

По старому стилю именины празднуют Петр, Андрей, Давид, Константин, Федор, Борис, Иван, Михаил, Василий, Георгий.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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