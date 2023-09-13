Какой сегодня праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

13 сентября по новому церковному календарю чтят память священномученика Корнилия Сотника, а также празднуют Обновление храма Воскресения Христова, который находится в Иерусалиме. О традициях этого дня и запретах на церковный праздник - рассказываем в материале.

13 сентября 2023 - какой праздник сегодня и по старому стилю

Церковь Воскресения Христова построили в 335 году. До этого, еще в I веке римский император Тит напал на Иерусалим и сровнял город с землей. Когда к власти пришел правитель Адриан (через 60 лет), он на руинах Иерусалима построил римскую колонию, а на горе Голгофа - храм Венеры, где приносили жертвы языческим богам. Таким образом старались всячески стереть память о Христе.

Но в начале IV века, во времена правления императора Константина Великого, его мать, равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме место погребения Иисуса. Языческий храм разобрали, а на его месте воздвигли церковь Воскресения Христова и освятили ее.

Видео дня

Ныне в Храм Воскресения Христова входит также гора Голгофа, место обретения Креста, на котором был распят Иисус и ряд храмов и монастырей.

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Корнилий жил в I веке в Кесарии Палестинской. Он был язычником и римским сотником, но вел благочестивую жизнь.

По преданию, как-то ему явился Ангел во время молитвы и сказал, что он услышан Богом, а также велел Корнилию найти в Иоппии Симона- апостола Петра, якобы тот "скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой".

Когда апостол Петр пришел в дом Корнилия, его приняли с большими почестями. Апостол проповедовал о Спасителе и Коринилй уверовал и крестился вместе со всей семьей. Он стал первым язычником, который принял крещение.

После сотник решил оставить все мирское и пойти весте с Петром. Апостол рукоположил Корнилия в епископы Кесарии Палестинской, а затем послал его в Скепсию - бороться с идолопоклонством. Когда Корнилий зашел в языческий храм и стал молиться, то он рухнул. Все жители города и кнзт приняли после этого христианство.

Умер Корнилий в глубокой старости и был похоронен недалеко от того самого разрушенного храма.

Святого и праздник почитают 13 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 26 сентября.

Праздник 13 сентября по старому стилю - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Народные приметы на 13 сентября

По приметам дня смотрели, какой будет погода и зима:

луна красного цвета - к сильному ветру;

грачи уже улетели - зима будет ранней;

дождь в этот день - последний в этом году, больше не будет; а вот урожай будет хороший.

В народном календаре 13 сентября - праздник Корнилье или осенняя Пасха. Так день прозвали потому, что на этот праздник в храмах, посвященных празднику обновления храма Воскресение Христова в Иерусалиме, совершают богослужение Пасхальным чином.

13 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

запрещено начинать ссоры, скандалы, ругаться;

нельзя отказывать в помощи и милостыне;

нельзя делать уборку в доме;

не стоит гулять свадьбу или свататься - брак будет неудачным.

В этот день советуют особо не веселиться - считается, что потом придется плакать.

Что можно делать 13 сентября

В этот день можно пойти в церковь и помолиться, отпустить обиды. Хорошо сделать какое-то благое дело - помочь нуждающимся, дать совет сомневающемуся.

В старину в этот день собирали корнеплоды - морковь, свеклу, позднюю картошку, репу и обязательно готовили блюда из них - считалось, что они принесут мир в семью.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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