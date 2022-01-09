9 января - 9-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 356 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день хореографа, День путешествия на воздушном шар, День игры в Бога.

В США - День благодарности правоохранительным органам, День словесных ботаников, День статического электричества, День карты визуализации, День абрикоса, в Японии - Праздник удачи и счастья "Тока Эбису", в Таиланде - День детей, во Вьетнаме - День школьников и студентов, в Аргентине - Карнавал страны, на Филиппинах - День "Чёрного Назарянина", в Хорватии - День принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства, в Индии - День индийцев-нерезидентов, в Южном Судане - День мирного соглашения, в Индии - День поста и духовных практик "Сапхала Экадаши", в Панаме - День мучеников, в Скандинавии - День памяти Рауда Сильного.

Памятные даты 9 января, годовщины и события

9 января 1799 года премьер-министр Великобритании Уильям Питт Младший впервые в мире ввел подоходный налог - 2 шиллинга на фунт.

В 1816 году английские шахтеры впервые использовали безопасную лампу с металлической сеткой для работы в забоях.

Читайте такжеИменины в январе 2022: кто и когда отмечает дни ангела, как назвать ребенкаВ 1932 году в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики был обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки. Монте-Альбан - известный археологический заповедник. На протяжении двух тысяч лет здесь находился один из крупнейших городов доколумбовой Америки. Настоящее имя этого города история не сохранила. Его сегодняшнее название - Монте-Альбан - происходит от поросшего лесом холма, на протяжении многих веков скрывавшего развалины большого индейского поселения. В 1931 году оно было раскопано мексиканским археологом Альфонсо Касо.

Некоторые ученые приравнивали это открытие к открытию Трои. Люди, проживавшие в давние времена в Монте-Альбано, принадлежали к древней и чрезвычайно развитой культуре. В пору своего рассвета здесь проживало свыше 20 тысяч человек, город раскинулся на 40 километров. Проживающие там племена назывались сапотеками. Они умели строить великолепные здания и храмы, обрабатывать горный хрусталь, изготавливать золотые украшения изумительной красоты. Сапотеки искусно украшали свои гробницы настенной живописью, они были доверху забиты редкостными по красоте золотыми изделиями. Нигде на территории Америки такого более никто не находил. Первую гробницу Монте-Альбана археологи обнаружили осенью 1931 года. А 9 января 1932 года Альфонсо Касо вошел в усыпальницу.

Там был огромный клад, пролежавший нетронутым 800 лет. Здесь было найдено более пятисот предметов, в их числе – золотая маска бога Шипе Тотека. Нос и щеки маски были обтянуты человеческой кожей. Здесь же были золотые чеканные браслеты, ожерелья из золота и жемчуга, застежки и пряжки из нефрита, бирюзы, янтаря, обсидиана, кораллов. А самая загадочная находка из Монте-Альбана - хрустальные человеческие черепа. Горный хрусталь - один из самых твердых минералов на земле. В 1970 году один из этих черепов был исследован авторитетными экспертами. Они пришли к заключению, что череп вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. Резать горный хрусталь нельзя ничем, кроме алмаза. Но сапотеки все-таки сумели обработать этот материал, что остается загадкой.

В 1951 году состоялось официальное открытие здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. А церемония заложения фундамента произошла 4 октября 1949 года. Штаб-квартира ООН – комплекс зданий, которые служат официальным офисом для основных рабочих органов ООН. Для создания комплекса были приглашены архитекторы, дизайнеры и инженеры со всего мира. Группа разработала 50 проектов и после отбора остановилась на концептуальной идее Ле Корбюзье.

Помимо зданий в Нью-Йорке, ООН располагает еще тремя вспомогательными, региональными штаб-квартирами: в Женеве (Швейцария), в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения). Однако наиболее важные решения Организации принимаются именно в Нью-Йорке, так как здесь проходит большинство заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Всего в рабочих органах, агентствах и центрах ООН по всему миру работает порядка 61 тысячи сотрудников из примерно 170 государств. В штаб-квартире в Нью-Йорке разместилось около трети от всего персонала Организации.

Читайте такжеКитайский Новый год 2022: точная дата, история и традиции праздника9 января 1969 года в английском Бристоле состоялся первый испытательный полет авиалайнера "Конкорд". А началось все в октябре 1962 года, когда Великобритания и Франция заключили соглашение о совместных работах по созданию сверхзвукового пассажирского авиалайнера. С 1976 года начались постоянные полеты самолетов "Конкорд". При этом Англия взяла в эксплуатацию пять самолетов, а Франция - четыре. Сверхзвуковые самолеты этого класса использовались 27 лет, и были очень популярны.

За это время "Конкордом" было установлено несколько скоростных рекордов. К примеру, для трассы Лондон - Нью-Йорк самолет показал время перелета - 2 часа 55 минут 15 секунд. А еще облетел вокруг Земного шара за 31 час 27 минут 49 секунд, сделав шесть посадок для заправки топливом. В этом перелете на борту самолета было 99 пассажиров, 18 членов экипажа и медвежонок. За неполных три десятка лет рейсовых и чартерных полетов было перевезено более 3 миллионов пассажиров, общий налет самолетов составил порядка 250 тысяч часов.

Но из-за чрезвычайно больших расходов коммерческая эксплуатация "Конкордов" была в целом убыточной, в результате самолеты были сняты с эксплуатации в 2003 году. Этому способствовала и случившаяся 25 июля 2000 года катастрофа, когда самолет разбился при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль, погибли 113 человек.

9 января 2007 года был представлен первый iPhone.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 января чтит память великомученика Стефана. Другие названия праздника: "Степановы труды", "Степаны зимние", "Святой Степан", "Праздник пастухов".

Что сегодня нельзя делать

Для девушек и женщин есть запреты на 9 января: нельзя сразу после пробуждения ступать босой ногой на пол. Также нельзя шить и ткать, так вы можете потерять память. В целом же людям нельзя плохо относиться к лошадям и скоту, так как им покровительствует святой Стефан.

Приметы на 9 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

мороз и солнце - год будет урожайным;

на деревьях иней - уродится много хлеба;

ночью месяц красный - утром будет тепло;

снегопад - летом будет много ягод и грибов.

Именины 9 января

Именины у Иосифа, Давида, Иакова, Степана и Фёдора.

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