29 декабря - 363-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 2 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День "Ещё столько всего надо сделать!", День розыска забытых благодарностей, Международный день виолончели.

В Украине - День информационно-медийных структур МО и ВС, в США - День присоединения штата Техас, День супа "Пеппер пот", День героя, День "Встань на весы", День "Тик-так", в Армении - Масленица Рождественского поста, в Ирландии - День Конституции, в Монголии - День восстановления независимости.

Памятные даты 29 декабря, годовщины и события

В 1845 году Техас стал 28-м штатом США.

Читайте такжеКак встретить Новый год 2022: приметы, поверья, запреты и обрядыВ 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии.

В 1995 году был открыт Днепровский метрополитен, первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.

В 199 году в Украине смертную казнь признали неконституционной.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 декабря чтит память святого пророка Аггея. Он считается покровителем чистой души человека и наставляет на праведную жизнь. Другое название праздника - "Агей Зимоуказчик".

Что сегодня нельзя делать

Не говорите с человеком, который пришел к вам домой, через порог. Существует поверье - вскоре вы поссоритесь.

Приметы на 29 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода на Аггея - таким будет апрель;

очень холодно - зима будет лютой;

мороз становится сильнее - еще три недели простоят морозные дни;

снег вплотную лежит у забора, а ветер сильный - следующее лето будет неурожайным.

Именины 29 декабря

Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины и Владимира.

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