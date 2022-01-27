27 января - 27-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 338 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день памяти жертв Холокоста (ООН), Всемирный день молокоотсоса, День несочетаемых цветов в одежде, Международный день портвейна.

В Исландии - День солнечного кофе, в США - День благодарности своему наставнику, День табельных часов, День Томаса Крэппера, День научно-популярного журнала "National Geographic", в Грузии - День святой Нино, во Вьетнаме - День мира, в Германии - День памяти жертв национал-социализма, в Канаде - День семейной грамотности, в Туркменистане - День защитника Отечества, в Сербии - День святого Саввы, День духовности, в Польше - День работников государственных служб занятости, в Италии - День памяти, в Монако - День святой Девоты.

Памятные даты 27 января, годовщины и события

27 января 1860 года вышло полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.

В 1880 году Томас Эдисон - американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мир, создатель фонографа, он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, именно Эдисон предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло", - запатентовал электрическую лампу накаливания.

Читайте такжеВыходные дни февраля 2022 в Украине: что отметим и сколько отдохнем в следующем месяцеВ 1926 году в Лондоне изобретатель Джон Лоджи Бейрд провел демонстрацию первого телевизора.

В 1948 году стартовали продажи в США магнитофонов - Wire Recording за 149 долларов.

В 1967 году во время тренировочного полета загорелся американский космический корабль Аполлон-1, все члены экипажа погибли. Трагедия произошла в рамках наземных испытаний на стартовом комплексе №34 космического Центра им.Кеннеди. Огонь забрал жизни астронавтов В.Гриссома, Э.Уайта и Р.Чаффи.

В 1967 году в этот день был подписан "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела", ставший основой международного космического права. Изначально договор заключили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, а сегодня более 100 стран являются государствами-участниками Договора.

Читайте такжеРетроградный Меркурий 2022: опасные даты, влияние, что можно и нельзя делатьВ первой статье документа говорится: "Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества". Также среди принципов: запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве.

Договор оговаривает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях, и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений. Тем не менее, Договор не запрещает размещение обычных вооружений на орбите Земли.

В 1983 году была завершена проходка самого длинного подводного тоннеля Хонсю - Хоккайдо (Сэйкан) - 53,85 км.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 января чтит память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В народе день назвали Нинин, "Нина - обряды скотины". В этот день ухаживают за скотом особым образом.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сидеть без дела и долго спать. Большим грехом считается игнорирование домашних животных.

Приметы на 27 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

деревья покрывались инеем - к теплу;

белые облака - к стуже;

мороз и идет снег - к потеплению;

раскаркались вороны - к метели.

Именины 27 января

Именины у Моисея, Павла, Адама, Сергея, Прокла, Макария, Марка, Вениамина, Ильи, Нины, Иосифа и Степана.

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