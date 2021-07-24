24 июля - 205-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 160 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 июля Юлианского календаря.

В США - День текилы, День кузенов и кузин, День автораздачи, День старых шуток, День предотвращения утоплений, День Амелии Эрхарт, День пионера, в Индии - День почитания Духовного Учителя "Гуру Пурнима", День родителей, в Польше - День полиции, в Греции - День восстановления демократии, в Венесуэле - День военно-морских сил, в Эквадоре, Боливии, Венесуэле - День Симона Боливара, в Таиланде - Асалха Пуджа, День Дхармы, в Бангладеш - Праздник "Ашари Пурнима", в Чили - День пайяды, в Эквадоре - День Гуаякиля.

Памятные даты 24 июля, годовщины и события

Именно в этот день в 1938 году была запущена в продажу первая в мире партия растворимого кофе под маркой Nescafe. Она стала результатом совместных усилий фирмы Nestle и бразильского правительства, решавших проблему излишков кофе. Продукт стал популярным в США после Второй мировой войны, а затем распространился по всему миру. Но есть и другие легенды создания растворимого кофе. Он якобы был изобретен и запатентован еще в 1890 году новозеландцем Дэвидом Стренгом. Также изобретение этого напитка в 1901 году приписывают японскому ученому Сатори Като, работавшему в Чикаго. А британский научный журнал "Нью сайентист" утверждает, что растворимый кофе был разработан в этой стране по заказу военных.

Читайте такжеКогда Успенский пост 2021 - дата начала и завершения, календарь питания по дням24 июля 1945 года на Потсдамской конференции руководителей держав – победительниц во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании), при обсуждении устройства послевоенного миропорядка, американский президент Гарри Трумэн объявил о том, что в США создано "оружие чудовищной разрушительной силы". Речь шла об атомной бомбе. Этим "оружием" занимались и в СССР - группа физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым трудилась над его созданием с 1943 года. О действительно ужасающей ядерной силе мир узнал 6 и 9 августа 1945 года после американских бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, где погибли сотни тысяч мирных жителей. Оценивая результаты такого "эксперимента", Трумэн написал: "В самой крупной в истории азартной научной игре мы поставили на карту два миллиарда долларов и выиграли".

В 1990 году в Киеве у здания городской администрации впервые был поднят желто-голубой флаг, который развевался там более года - до момента официального провозглашения независимости Украины. Сейчас этот флаг хранится в Национальном музее истории Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 июля чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, принесшей нашим предкам православную веру. Другие названия праздника: "Ефимья и Ольга", "Стожарница"

Что сегодня нельзя делать

Нельзя брать в долг деньги, соль, хлеб, купаться и планировать свадьбу. Найденные на дороге деньги в дом заносить нельзя - их нужно отдать нуждающимся.

Приметы на 24 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ярко сияют звезды - к удачной охоте;

день солнечный – к хорошему урожаю зерновых;

дождь с громом – к удачной рыбалке.

Именины 24 июля

Именины у Елены, Ольги, Киндея и Аркадия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева