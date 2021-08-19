19 августа - 231-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 134 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день фотографии, Международный день орангутана, Всемирный день гуманитарной помощи, Международный день банта.

В Украине - День пасечника, в США - День картофеля, День горячей и острой пищи, День коктейля "Чёрная корова", День мягкого мороженного, День авиации, во Вьетнаме - День Августовской революции, в Норвегии - День рождения кронпринцессы Метте-Марит, на Филиппинах - День Мануэля Кесона, в Испании - Праздник святого Магинуса.

Памятные даты 19 августа, годовщины и события

19 августа 1856 года американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока.

В 1947 году ученые впервые синтезирован витамин А.

Читайте также19 августа: народный праздник сегодня, обычаи и приметыВ 1960 году состоялся первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль "Спутник-5" с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту. Полет продолжался более 25 часов, за время которого корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе. Вернувшиеся с орбиты собаки стали объектом повышенного внимания и спустя сутки уже принимали участие в пресс-конференции. Стрелка оставила после себя многочисленное потомство. А один из ее щенков – Пушок – был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди. Сами же собаки-космонавты остались жить при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучела находятся в Мемориальном музее космонавтики.

В 2004 году компания "Google" начала продажу своих акций на фондовом рынке. Старт был успешным.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 августа празднует Преображение Господнее, или Яблочный Спас. Верующие несут в храмы яблоки, освещают их, потом готовят из них различные блюда. Яблочный Спас приходится на строгий Успенский пост. Но в честь важного праздника разрешается его послабить.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя физически работать, а также ссориться, ругаться и скандалить.

Приметы на 19 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

каким будет Яблочный Спас - таким будет и январь;

ясная погода - зима будет холодной.

Именины 19 августа

Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра и Митрофана.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева