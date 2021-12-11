11 декабря - 345-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 20 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день гор (ООН), Международный день танго, День калейдоскопа, Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой, Международный день условно бесплатных программ, День основания детского фонда ООН "ЮНИСЕФ".

В США - День государственности штата Индиана, День колец из лапши, День мобильных приложений, День "Есть бублик", День украшения пряничного домика, в Буркина-Фасо - День республики, в Ираке - День основания Союза курдских женщин, на Филиппинах - День провинции Пампанга, на Мадагаскаре - День Четвёртой республики, в Малайзии - День султана Селангора, в Бразилии - День инженера, в Канаде - День принятия Вестминстерского статута.

Памятные даты 11 декабря, годовщины и события

11 декабря 1946 года при ООН был организован ЮНИСЕФ - "Чрезвычайный фонд защиты детей ООН". Он был учрежден в качестве временной вспомогательной организации для оказания помощи детям, в том числе пострадавшим в результате Второй мировой войны. В 1953 году ООН сделала организацию постоянной и расширила круг ее деятельности, а Фонд получил свое нынешнее наименование с сохранением первоначальной аббревиатуры UNICEF. В 1965 году Детский фонд ООН получил Нобелевскую премию мира.

Читайте такжеДень Святого Николая 2021: когда отмечаем, что делаем, какой подарок покупаем ребенку11 декабря 1972 года экипаж "Аполлона-17" стал последним, кто ступил на лунную поверхность из людей. "Аполлон-17" был запущен 7 декабря 1972 года и вернулся на Землю 19 декабря. В команду космического корабля вошли командир Юджин Сернан, пилот командного модуля Роналд Эванс и пилот лунного модуля – первый ученый-космонавт, геолог Харрисон Шмит. В то время, как Эванс совершал витки вокруг Луны, Шмит и Сернан за время трех вылазок, длившихся по 7,2, 7,6 и 7,3 часа, собрали рекордные 110 кг лунной породы. Экипаж прошел на луноходе 34 км по долине Тельца, открыл в кратере Шорти так называемую "оранжевую грязь", представляющую собой оранжевые шарики из стеклоподобного материала, и оставил на лунной поверхности комплекс самого сложного оборудования.

На сегодняшний день эта миссия остается последним пилотируемым полетом к Луне и последней высадкой людей на ее поверхность. Пластина, оставленная на лестнице нижней ступени Челленджера, гласит: "Здесь Человек завершил свое первое исследование Луны, декабрь 1972, н.э. Пусть дух мира, с которым мы прибыли, отразится в жизнях всего человечества". На пластине изображены два земных полушария и видимая сторона Луны, а также подписи Сернана, Эванса, Шмита и президента Ричарда Никсона.

В 2000 году в США началась регулярная эксплуатация высокоскоростных поездов "Acela Express".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 декабря чтит память трех святых – Василия, Стефана, Григория. В народе этот день называют "Сойкиным". Еще церковь чтит память мученика Иринарха Севастийского.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, лучше сдерживать свои эмоции и быть благоразумными. Постарайтесь не убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистью. А также не стоит занимать ничего соседям - можно отдать свое счастье.

Приметы на 11 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

вороны летают по небу - быть скорому снегопаду;

вороны расселись по земле - к оттепели, а если сидят стаями на нижних ветвях или в самой кроне деревьев - быть ненастью с ветром.

Именины 11 декабря

Именины у Василия, Григория, Анны, Николая и Андрея.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева