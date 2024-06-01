В эту дату отмечается Международный день защиты детей и Всемирный день родителей.

Праздник 1 июня - Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Первый день лета, Всемирный день молока, День "Скажи что-нибудь приятное", День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями, День черепашьих гонок, День рождения "Супермена", Международный день очистки водоемов.

1 июня - 152-й день года (153-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 213 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

1 июня праздник отмечается в разных странах - узнайте, где и что встречают сегодня:

Видео дня

День штата Кентукки, День штата Теннесси, День лака для ногтей, День торта с фундуком, День семейного отдыха, День ходьбы босиком, День тропинок, День ананаса, День шампанского, День паркура, День динозавров, День друга по переписке, День оливок, День смелости, День рисунков - США.

День матери и ребенка - Монголия .

. День без алкоголя - Польша .

. День посадки деревьев - Камбоджа .

. День ребенка - Китай .

. День смены одежды - Япония .

. День пришествия Крестительницы Грузии - Грузия .

. День здоровья и фитнеса - Канада .

. День независимости - Самоа .

. День свободы - Кения .

. День победы, День Конституции - Тунис .

. День военно-морского флота - Мексика .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает Международный день защиты детей, Всемирный день родителей и Первый день лета.

Важные события в истории 1 июня

1479 - В Копенгагене открыт первый в Дании университет.

1495 - первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчётах Шотландии.

1533 - состоялась коронация Анны Болейн.

1792 - Кентукки становится 15-м штатом США.

1796 - Теннесси становится 16-м штатом США.

1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко.

1858 - изготовлены первые канадские монеты.

1862 - на всей территории США запрещено рабство.

1880 - в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) установлен первый платный телефон - предтеча современных телефонов-автоматов.

1924 - со сборочного конвейера сошёл первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.

1935 - в Англии введён экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.

1938 - вышел первый номер журнала комиксов "Action Comics", в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен.

1962 - провозглашена независимость Западного Самоа.

1956 - в Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения.

1967 - вышел первый альбом Дэвида Боуи "David Bowie".

1979 - рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).

1980 - начал работу телеканал Теда Тёрнера - CNN (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.

Какой сегодня церковный праздник

1 июня праздник отмечают верующие, которые перешли на новый календарь ПЦУ. Он называется "День памяти мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского". По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвятoгo блaгoвepнoгo князя Димитpия Дoнcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Кopнилия Кoмeльcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 1 июня

Приметы гласят, что 1 июня можно высаживать огурцы - урожай порадует изобилием. Хозяйки в старину пекли караваи, пироги и делали вареники. Если накормить этими блюдами нищих, а также животных и птиц, то будет хороший финансовый достаток.

Народные приметы о погоде 1 июня:

идет дождь - весь месяц будет сухо;

долго держится утренняя роса - к грозе;

раки выползают на берег - к ухудшению погоды;

теплые ночи к 1 июня - все высаженные культуры хорошо уродятся.

Категорически запрещено 1 июня вредить растениям - ломать ветки или рвать листья, так как можно навлечь болезни. Не стоит давать в долг деньги или хлеб - к нищете. Также нежелательно спать до обеда, ведь тот, кто проснется раньше и начнет работать, получит благословение высших сил.

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