Праздник 1 июня - традиции, приметы, запреты дня / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Праздник 1 июня - Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Первый день лета, Всемирный день молока, День "Скажи что-нибудь приятное", День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями, День черепашьих гонок, День рождения "Супермена", Международный день очистки водоемов.

1 июня - 152-й день года (153-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 213 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

1 июня праздник отмечается в разных странах - узнайте, где и что встречают сегодня:

Видео дня

День штата Кентукки, День штата Теннесси, День лака для ногтей, День торта с фундуком, День семейного отдыха, День ходьбы босиком, День тропинок, День ананаса, День шампанского, День паркура, День динозавров, День друга по переписке, День оливок, День смелости, День рисунков - США.

  • День матери и ребенка - Монголия.
  • День без алкоголя - Польша.
  • День посадки деревьев - Камбоджа.
  • День ребенка - Китай.
  • День смены одежды - Япония.
  • День пришествия Крестительницы Грузии - Грузия.
  • День здоровья и фитнеса - Канада.
  • День независимости - Самоа.
  • День свободы - Кения.
  • День победы, День Конституции - Тунис.
  • День военно-морского флота - Мексика.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает Международный день защиты детей, Всемирный день родителей и Первый день лета.

Важные события в истории 1 июня

  • 1479 - В Копенгагене открыт первый в Дании университет.
  • 1495 - первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчётах Шотландии.
  • 1533 - состоялась коронация Анны Болейн.
  • 1792 - Кентукки становится 15-м штатом США.
  • 1796 - Теннесси становится 16-м штатом США.
  • 1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко.
  • 1858 - изготовлены первые канадские монеты.
  • 1862 - на всей территории США запрещено рабство.
  • 1880 - в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) установлен первый платный телефон - предтеча современных телефонов-автоматов.
  • 1924 - со сборочного конвейера сошёл первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.
  • 1935 - в Англии введён экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.
  • 1938 - вышел первый номер журнала комиксов "Action Comics", в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. 
  • 1962 - провозглашена независимость Западного Самоа.
  • 1956 - в Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения.
  • 1967 - вышел первый альбом Дэвида Боуи "David Bowie".
  • 1979 - рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).
  • 1980 - начал работу телеканал Теда Тёрнера - CNN (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.

Какой сегодня церковный праздник 

1 июня праздник отмечают верующие, которые перешли на новый календарь ПЦУ. Он называется "День памяти мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского". По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвятoгo блaгoвepнoгo князя Димитpия Дoнcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Кopнилия Кoмeльcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 1 июня

Приметы гласят, что 1 июня можно высаживать огурцы - урожай порадует изобилием. Хозяйки в старину пекли караваи, пироги и делали вареники. Если накормить этими блюдами нищих, а также животных и птиц, то будет хороший финансовый достаток.

Народные приметы о погоде 1 июня:

  • идет дождь - весь месяц будет сухо;
  • долго держится утренняя роса - к грозе;
  • раки выползают на берег - к ухудшению погоды;
  • теплые ночи к 1 июня - все высаженные культуры хорошо уродятся.

Категорически запрещено 1 июня вредить растениям - ломать ветки или рвать листья, так как можно навлечь болезни. Не стоит давать в долг деньги или хлеб - к нищете. Также нежелательно спать до обеда, ведь тот, кто проснется раньше и начнет работать, получит благословение высших сил.

Вас также могут заинтересовать новости: