Праздник 1 июня - Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Первый день лета, Всемирный день молока, День "Скажи что-нибудь приятное", День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями, День черепашьих гонок, День рождения "Супермена", Международный день очистки водоемов.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 1 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 1 июня
1 июня - 152-й день года (153-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 213 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
1 июня праздник отмечается в разных странах - узнайте, где и что встречают сегодня:
День штата Кентукки, День штата Теннесси, День лака для ногтей, День торта с фундуком, День семейного отдыха, День ходьбы босиком, День тропинок, День ананаса, День шампанского, День паркура, День динозавров, День друга по переписке, День оливок, День смелости, День рисунков - США.
- День матери и ребенка - Монголия.
- День без алкоголя - Польша.
- День посадки деревьев - Камбоджа.
- День ребенка - Китай.
- День смены одежды - Япония.
- День пришествия Крестительницы Грузии - Грузия.
- День здоровья и фитнеса - Канада.
- День независимости - Самоа.
- День свободы - Кения.
- День победы, День Конституции - Тунис.
- День военно-морского флота - Мексика.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает Международный день защиты детей, Всемирный день родителей и Первый день лета.
Важные события в истории 1 июня
- 1479 - В Копенгагене открыт первый в Дании университет.
- 1495 - первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчётах Шотландии.
- 1533 - состоялась коронация Анны Болейн.
- 1792 - Кентукки становится 15-м штатом США.
- 1796 - Теннесси становится 16-м штатом США.
- 1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко.
- 1858 - изготовлены первые канадские монеты.
- 1862 - на всей территории США запрещено рабство.
- 1880 - в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) установлен первый платный телефон - предтеча современных телефонов-автоматов.
- 1924 - со сборочного конвейера сошёл первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.
- 1935 - в Англии введён экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.
- 1938 - вышел первый номер журнала комиксов "Action Comics", в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен.
- 1962 - провозглашена независимость Западного Самоа.
- 1956 - в Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения.
- 1967 - вышел первый альбом Дэвида Боуи "David Bowie".
- 1979 - рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).
- 1980 - начал работу телеканал Теда Тёрнера - CNN (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.
Какой сегодня церковный праздник
1 июня праздник отмечают верующие, которые перешли на новый календарь ПЦУ. Он называется "День памяти мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского". По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвятoгo блaгoвepнoгo князя Димитpия Дoнcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Кopнилия Кoмeльcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 1 июня
Приметы гласят, что 1 июня можно высаживать огурцы - урожай порадует изобилием. Хозяйки в старину пекли караваи, пироги и делали вареники. Если накормить этими блюдами нищих, а также животных и птиц, то будет хороший финансовый достаток.
Народные приметы о погоде 1 июня:
- идет дождь - весь месяц будет сухо;
- долго держится утренняя роса - к грозе;
- раки выползают на берег - к ухудшению погоды;
- теплые ночи к 1 июня - все высаженные культуры хорошо уродятся.
Категорически запрещено 1 июня вредить растениям - ломать ветки или рвать листья, так как можно навлечь болезни. Не стоит давать в долг деньги или хлеб - к нищете. Также нежелательно спать до обеда, ведь тот, кто проснется раньше и начнет работать, получит благословение высших сил.