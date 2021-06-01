Милые поздравительные строки и картинки с началом летней поры.

Вот и наступило 1 июня. Лето – долгожданное и самое любимое время года для многих, ведь это период отпусков у взрослых и длительных каникул у детей.

УНИАН собрал разнообразные поздравления с началом лета в красивых стихах и прозе, а также красочных картинках и открытках.

Поздравления с первым днем лета в стихах и прозе

***

Сегодня лето настает

Оно собой к себе зовет

Какое чудное мгновенье

Какое яркое хотение

Какой веселый яркий день

Сегодня первый летний день!!!

***

Наконец-то, снова лето,

Первый день встречаем мы,

В эту пору беззаветно

И безумно влюблены.

Лета яркого желаю,

Моря, солнца, теплоты,

Лето – маленькая сказка,

Всплеск эмоций, доброты.

***

Вот и солнечное лето

Прикатило незаметно.

Время радости и счастья:

Не влачить, а отрываться!

Пусть же будет лето ясным,

Безмятежным и прекрасным,

Зелени несет "лимон"

И улыбок миллион!

***

С приходом лета поздравляю! Желаю хорошего настроения, разноцветных событий, солнечной одежды. Наслаждайся прекрасной порой. Пусть оно будет полно ярких, приятных и чудесных эмоций.

***

Поздравляю с первым днем лета и желаю веселого старта к большим путешествиям, к новому счастью, к яркому солнцу, к летнему ветру, к прекрасным мечтам. Пусть все лето тебя сопровождает хорошее настроение, аромат цветов и бронзовый загар.

***

Вот пришло начало лета,

Нам открылось много света,

Фруктов, зелени, цветов,

В каждом дне сквозит любовь.

Позаботилась природа,

Чтобы мы в теченье года

Ждали лета – отдохнуть,

Бриз морской в себя вдохнуть,

Наслаждаясь, веселясь.

Лето — праздник для всех нас!

***

Лето, лето вот и ты,

Наконец сбылись мечты.

Уходи скорей весна,

С первым лета днем тебя.

Ждали мы его давно,

Глядя со слезой в окно,

Но дождались, и пришло,

Лето всем врагам назло.

Поздравления прими,

Пусть тепло будет внутри,

Ночью, вечером и днем,

Лето окружит теплом.

***

Самый прекрасный праздник на планете – первый день лета. Хочу от всего сердца поздравить с этим днем и пожелать прекрасного отдыха в это летом. Пусть солнышко всегда улыбается навстречу, а звезды освещают пути ночью. С началом лета!

***

Наконец наступил первый день лета! Желаю фантастического времени, великолепного настроения, незабываемых каникул и отпусков, тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств, прекрасных событий и, конечно же, огромного и крепкого здоровья!

С первым днем лета – картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская