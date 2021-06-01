Вот и наступило 1 июня. Лето – долгожданное и самое любимое время года для многих, ведь это период отпусков у взрослых и длительных каникул у детей.
УНИАН собрал разнообразные поздравления с началом лета в красивых стихах и прозе, а также красочных картинках и открытках.
Поздравления с первым днем лета в стихах и прозе
***
Сегодня лето настает
Оно собой к себе зовет
Какое чудное мгновенье
Какое яркое хотение
Какой веселый яркий день
Сегодня первый летний день!!!
***
Наконец-то, снова лето,
Первый день встречаем мы,
В эту пору беззаветно
И безумно влюблены.
Лета яркого желаю,
Моря, солнца, теплоты,
Лето – маленькая сказка,
Всплеск эмоций, доброты.
***
Вот и солнечное лето
Прикатило незаметно.
Время радости и счастья:
Не влачить, а отрываться!
Пусть же будет лето ясным,
Безмятежным и прекрасным,
Зелени несет "лимон"
И улыбок миллион!
***
С приходом лета поздравляю! Желаю хорошего настроения, разноцветных событий, солнечной одежды. Наслаждайся прекрасной порой. Пусть оно будет полно ярких, приятных и чудесных эмоций.
***
Поздравляю с первым днем лета и желаю веселого старта к большим путешествиям, к новому счастью, к яркому солнцу, к летнему ветру, к прекрасным мечтам. Пусть все лето тебя сопровождает хорошее настроение, аромат цветов и бронзовый загар.
***
Вот пришло начало лета,
Нам открылось много света,
Фруктов, зелени, цветов,
В каждом дне сквозит любовь.
Позаботилась природа,
Чтобы мы в теченье года
Ждали лета – отдохнуть,
Бриз морской в себя вдохнуть,
Наслаждаясь, веселясь.
Лето — праздник для всех нас!
***
Лето, лето вот и ты,
Наконец сбылись мечты.
Уходи скорей весна,
С первым лета днем тебя.
Ждали мы его давно,
Глядя со слезой в окно,
Но дождались, и пришло,
Лето всем врагам назло.
Поздравления прими,
Пусть тепло будет внутри,
Ночью, вечером и днем,
Лето окружит теплом.
***
Самый прекрасный праздник на планете – первый день лета. Хочу от всего сердца поздравить с этим днем и пожелать прекрасного отдыха в это летом. Пусть солнышко всегда улыбается навстречу, а звезды освещают пути ночью. С началом лета!
***
Наконец наступил первый день лета! Желаю фантастического времени, великолепного настроения, незабываемых каникул и отпусков, тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств, прекрасных событий и, конечно же, огромного и крепкого здоровья!
С первым днем лета – картинки и открытки
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