Что можно делать 6 июня, а также какие народные традиции необходимо соблюдать сегодня - читайте в материале УНИАН.

Согласно преданию, святой Симеон был рожден по молитве матери, которая поклялась отдать сына на воспитание Господу. Мальчик еще во младенчестве проявлял воздержание - не пил грудное молоко, если мать его ела мясо. Когда Симеон достиг отрочества, родители его умерли, а юноше открылось видение, после которого он ушел в монастырь и подвизался на столпе.

Симеон отчаянно боролся с искушениями и страстями, постоянно молился и постился. За свои труды был удостоен дара прозорливости и чудотворения, а также мог узнавать тайны прошлого и будущего.

Скончался Симеон в возрасте 75 лет и в честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 6 июня - Симеонов день.

Православный праздник 6 июня - день памяти Никиты Столпника

Никита Столпника известен, как сборщик податей князя Юрия Долгорукого. Очень долго мужчина вел скверный образ жизни - обижал людей и забирал у них последнее. Как повествует легенда, однажды жена Никиты варила суп и увидела в кастрюле кипящую кровавую пену и человеческие останки. Показала мужу, а тот ужаснулся и понял, что это знак от Господа и кара за грехи.

Тогда Никита стал молиться, чтобы искупить свою вину, а затем ушел в монастырь. Там подвергался жестоким подвигам - носил тяжелые вериги и каменную шапку, голодал и жил в лишениях. Позже подвизался на столпе, но был убит людьми, которые приняли его вериги за серебряные украшения.

Приметы 6 июня

дождь идет в этот день - к хорошему урожаю грибов;

цветут земляника и калина - будет много сыроежек;

теплая ночь с 5 на 6 июня - плоды уродятся;

трава пахнет - вскоре пойдут дожди.

Сон в ночь с 5 на 6 июня сбывается через 7 дней.

Что сегодня нельзя делать

По народным поверьям, в эту дату категорически запрещено рвать цветы шиповника, иначе можно лишиться близкого человека. Не стоит 6 июля затевать стирку и много купаться - рискуете "смыть" с себя удачу. Православная церковь запрещает ссориться, впадать в депрессию и обижаться - все негативные эмоции останутся с вами надолго и удвоятся в силе.

Что можно делать 6 июня

В день шиповника рвать его цветы можно только травникам, которые знают специальные ритуалы и заговоры. Эти люди умеют готовить настои и отвары из цветков, избавляя людей от болезней. Сегодня вы можете распланировать ближайшее будущее и составить список дел - лунные сутки удачны для принятия решений.

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