Христиане отмечают церковный праздник 6 июня в честь преподобных столпников Симеона и Никиты. Наши предки считали, что с этого дня начинается настоящее лето. 6 июня расцветает шиповник.
Наши предки в этот день проводили специальный ритуал, чтобы облегчить душу. Подходили к кусту шиповника и рассказывали ему о своих проблемах и переживаниях. Считалось, что тогда человеку станет легче на душе. Также молодые листки шиповника собирали и ими снимали боль в костях.
Что нельзя делать 6 июня
- В этот день нельзя пить алкоголь, особенно людям с повышенным давлением.
- Ни в коем случае нельзя пугать ребенка, даже в шутку, иначе он вырастет пуганным.
- Не стоит сажать огурцы сегодня. Хорошего урожая с них не будет.
- Девушке не стоит любоваться собой в зеркале, иначе её красота быстро "увянет".
Приметы погоды 6 июня
- Если липа сильно пахнет, то погода будет влажной, а если не пахнет - будет сухо.
- Много росы утром - к сильному ветру.
- Желтое небо с утра - к дождю.
- Если среди дня закрылись цветы одуванчика и фиалки, то скоро пойдет дождь.
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