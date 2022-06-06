Народный праздник 6 июня / фото depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 6 июня в честь преподобных столпников Симеона и Никиты. Наши предки считали, что с этого дня начинается настоящее лето. 6 июня расцветает шиповник.

Наши предки в этот день проводили специальный ритуал, чтобы облегчить душу. Подходили к кусту шиповника и рассказывали ему о своих проблемах и переживаниях. Считалось, что тогда человеку станет легче на душе. Также молодые листки шиповника собирали и ими снимали боль в костях.

Что нельзя делать 6 июня

  1. В этот день нельзя пить алкоголь, особенно людям с повышенным давлением.
  2. Ни в коем случае нельзя пугать ребенка, даже в шутку, иначе он вырастет пуганным.
  3. Не стоит сажать огурцы сегодня. Хорошего урожая с них не будет.
  4. Девушке не стоит любоваться собой в зеркале, иначе её красота быстро "увянет".

Приметы погоды 6 июня

  • Если липа сильно пахнет, то погода будет влажной, а если не пахнет - будет сухо.
  • Много росы утром - к сильному ветру.
  • Желтое небо с утра - к дождю.
  • Если среди дня закрылись цветы одуванчика и фиалки, то скоро пойдет дождь.

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