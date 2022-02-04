Святой Тимофей был апостолом от семидесяти, учеником апостола Павла и первым епископом на Эфесе. Считается одним из самых верных и преданных последователей, ибо несмотря на молодость, ответственно выполнял все поручения апостола.
Всю свою жизнь Тимофей проповедовал христианство, 15 лет был епископом в церкви. Был тем, кто последним общался с апостолом Павлом перед смертью. После кончины учителя вернулся в Эфес, где язычники прославляли своих Богов. Тимофей бросился переубеждать их, за что был схвачен и избит камнями насмерть.
В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 4 февраля - Тимофей Полузимник.
Православный праздник 4 февраля - день памяти преподобного Макария Жабынского
Макарий Жабынский родился в 1539 году, в молодости принял иноческий постриг с именем Онуфрий, а через несколько лет основал Введенскую обитель близ города Белева. За это Макария прозвали Белевским чудотворцем.
В 1615 году пустынь разорило польское войско, но преподобный собрал братию и восстановил монастырь - вместо деревянного построили каменный с колокольней у ворот.
Читайте также4 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПреподобный Макарий многие года проводил в трудах, посте и молитве. Терпел лишения и закалял свою волю, часто уходил в лесную чащу, чтобы остаться наедине с Богом. Будучи в преклонных летах, святой принял схиму с именем Макарий и оставил процветающий монастырь ученикам своим.
Приметы 4 февраля
- солнечный день - весна наступит рано;
- снегопады на Тимофеев день - будет хороший урожай осенью и летом;
- на улице морозы, а стекла в доме запотели - скоро потеплеет;
- сны с 3 на 4 февраля считаются вещими.
Что сегодня нельзя делать
Православная церковь в этот день не рекомендует тяжело работать. Также нельзя ссориться, сплетничать и обижаться. По народным поверьям, 4 февраля запрещено подметать - можно "вымести" счастье. Из дома нельзя выходить с непокрытой головой, иначе нечистая сила проберется в ваш разум.
Что можно делать 4 февраля
Этот день считается самым холодным в году. Кроме того, именно 4 февраля славяне определяли середину зимы, поэтому день памяти святого Тимофея в народе называли "Полузимник". Православные верующие сегодня могут отправиться в церковь или помолиться дома о благополучии для своих родных. Также в этот день можно собираться дома всей семьей, угощаться вкусными блюдами и общаться.