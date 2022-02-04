Какой православный праздник 4 февраля важно не пропустить верующим - узнайте на УНИАН.

Святой Тимофей был апостолом от семидесяти, учеником апостола Павла и первым епископом на Эфесе. Считается одним из самых верных и преданных последователей, ибо несмотря на молодость, ответственно выполнял все поручения апостола.

Всю свою жизнь Тимофей проповедовал христианство, 15 лет был епископом в церкви. Был тем, кто последним общался с апостолом Павлом перед смертью. После кончины учителя вернулся в Эфес, где язычники прославляли своих Богов. Тимофей бросился переубеждать их, за что был схвачен и избит камнями насмерть.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 4 февраля - Тимофей Полузимник.

Православный праздник 4 февраля - день памяти преподобного Макария Жабынского

Макарий Жабынский родился в 1539 году, в молодости принял иноческий постриг с именем Онуфрий, а через несколько лет основал Введенскую обитель близ города Белева. За это Макария прозвали Белевским чудотворцем.

В 1615 году пустынь разорило польское войско, но преподобный собрал братию и восстановил монастырь - вместо деревянного построили каменный с колокольней у ворот.

Читайте также4 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПреподобный Макарий многие года проводил в трудах, посте и молитве. Терпел лишения и закалял свою волю, часто уходил в лесную чащу, чтобы остаться наедине с Богом. Будучи в преклонных летах, святой принял схиму с именем Макарий и оставил процветающий монастырь ученикам своим.

Приметы 4 февраля

солнечный день - весна наступит рано;

снегопады на Тимофеев день - будет хороший урожай осенью и летом;

на улице морозы, а стекла в доме запотели - скоро потеплеет;

сны с 3 на 4 февраля считаются вещими.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь в этот день не рекомендует тяжело работать. Также нельзя ссориться, сплетничать и обижаться. По народным поверьям, 4 февраля запрещено подметать - можно "вымести" счастье. Из дома нельзя выходить с непокрытой головой, иначе нечистая сила проберется в ваш разум.

Что можно делать 4 февраля

Этот день считается самым холодным в году. Кроме того, именно 4 февраля славяне определяли середину зимы, поэтому день памяти святого Тимофея в народе называли "Полузимник". Православные верующие сегодня могут отправиться в церковь или помолиться дома о благополучии для своих родных. Также в этот день можно собираться дома всей семьей, угощаться вкусными блюдами и общаться.

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