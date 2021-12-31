Какой православный праздник сегодня отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Святитель Модест прославился, как настоятель Феодосиевской обители, а затем стал архиепископом в Иерусалиме. Во времена его здравствования иудеи объединились с персами и разрушили множество монастырей и храмов в Иерусалиме, в том числе и Гроб Господень. Патриарха Захария отправили в плен вместе с верующими. Именно тогда Модеста назначили архиепископом, а он восстановил все святые места в городе.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 31 декабря - Модест или Скотохранитель.

Православный праздник 31 декабря - день памяти мученика Севастиана с дружиной

Читайте такжеВыходные в январе: как Украина отдыхает на Новый год и после негоСевастиан жил в эпоху правления царя Диоклетиана, был его любимцем и исповедовал христианскую веру. Он скрывал это, чтобы посещать темницы, где находились православные, и облегчать их участь. Вскоре он и сам захотел принять мученический венец.

Согласно преданию, два родных брата Маркеллин и Марк были осуждены на казнь за свою веру. Их родители пришли в темницу и стали умолять детей отречься от Христа, чтобы избежать смерти. Тогда Севастиан обратился к народу и в своей проповеди рассказал об истинном Боге. Многие язычники после его речи крестились, царь воспринял это, как предательство и убил их всех. Происходило это около 290 года.

Приметы 31 декабря

снег падает большими хлопьями - скоро потеплеет;

сильные морозы - в ближайшее время не будет метели;

в полях мало снега или нет совсем - следующий год будет неурожайным;

до полуночи убрать праздничный стол - к бедности.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что 31 декабря нечисть разгуливает по миру, поэтому нельзя было оставлять без присмотра острые предметы, иначе бесы "порежут" счастье и благополучие на кусочки. Также нужно накрывать сосуды с водой чем-нибудь. Если ослушаться, то злые духи могут проникнуть в воду, а человек, выпивший ее, заболеет.

В канун Нового года православная церковь запрещает стричься, зашивать одежду, работать, чинить что-либо в доме. Помните о том, что ругаться и сплетничать тоже нельзя.

Что можно делать 31 декабря

Святой Модест считался покровителем домашнего скота, поэтому люди издавна молились ему о защите своих животных. Праздничный стол нужно накрывать, избегая блюд с омарами или раками, чтобы человек не двигался назад.

Перед встречей Нового года обязательно нужно сходить в душ и надеть чистую одежду. Народные поверья говорят о том, что каждая семья должна оставить в укромном месте тарелку с едой для домового, тогда он будет охранять жильцов и помогать им в делах.

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