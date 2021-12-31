Народный праздник 31 декабря называется Модестов день.

Христиане отмечают 31 декабря церковный праздник святителя Модеста Иерусалимского. Этому святому молятся о здоровье домашней скотины и хорошем приплоде. По народным верованиям зима в этот отпускает на землю всю нечисть.

31 декабря – последний день года. У наших предков существовали разные ритуалы на Новый год, которые дошли до наших дней. Считается, что до начала нового года нужно отдать все долги и помириться со всеми близкими. Наши предки на Новый год соблюдали пост и молились, поскольку готовились к Рождеству.

Что нельзя делать 31 декабря

Нельзя оставлять молоко в открытой посуде, чтобы туда злые духи не залезли. Нельзя ругать и обзывать ребенка 31 декабря, поскольку по старым верованиям его устами сегодня говорит Ангел. Нельзя провожать год в долгах. Ругаться за праздничным столом – к большому несчастью. Выкидывать остатки еды с новогоднего стола – к бедности.

Приметы погоды 31 декабря

Какая погода сегодня – таким будет июль.

Колючий мороз сегодня предвещает снегопад.

Если снег сильно скрипит, то скоро будет оттепель.

Восточный ветер дует к потеплению, а северный – к морозам.

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