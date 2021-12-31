Народный праздник 31 декабря / фото ua.depositphotos.com
Христиане отмечают 31 декабря церковный праздник святителя Модеста Иерусалимского. Этому святому молятся о здоровье домашней скотины и хорошем приплоде. По народным верованиям зима в этот отпускает на землю всю нечисть.
31 декабря – последний день года. У наших предков существовали разные ритуалы на Новый год, которые дошли до наших дней. Считается, что до начала нового года нужно отдать все долги и помириться со всеми близкими. Наши предки на Новый год соблюдали пост и молились, поскольку готовились к Рождеству.
Что нельзя делать 31 декабря
- Нельзя оставлять молоко в открытой посуде, чтобы туда злые духи не залезли.
- Нельзя ругать и обзывать ребенка 31 декабря, поскольку по старым верованиям его устами сегодня говорит Ангел.
- Нельзя провожать год в долгах.
- Ругаться за праздничным столом – к большому несчастью.
- Выкидывать остатки еды с новогоднего стола – к бедности.
Приметы погоды 31 декабря
- Какая погода сегодня – таким будет июль.
- Колючий мороз сегодня предвещает снегопад.
- Если снег сильно скрипит, то скоро будет оттепель.
- Восточный ветер дует к потеплению, а северный – к морозам.