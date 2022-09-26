Что можно делать 26 сентября, а от каких действий лучше отказаться - узнайте в материале УНИАН.

Корнилий жил в Кесарии и был язычником. Несмотря на это, вел благочестивую жизнь, однажды во сне увидел Господа. Тот сказал ему, чтобы Корнилий позвал Петра, который расскажет, как очистить себя и свой дом.

Петру тоже было чудесное видение как раз в тот момент, когда посланники от Корнилия шли за ним. Апостол Петр согласился пойти в дом Корнилия, его там приняли радушно. Люди пили, ели и славили Господа на разных языках. Петр забрал Корнилия с собой и возвел в епископы. Корнилий честно служил Господу, за многие годы обратил сотни язычников в христианство, путешествовал с проповедями по свету. Скончался мирно.

В честь священномученика сегодня отмечается народный праздник 26 сентября - Корнильев день.

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Православный праздник 26 сентября - праздник Обновления

Считается, что место, где Иисус совершил спасение (гора Голгофа), место распятия и погребальная пещера были заброшены, а затем и осквернены язычниками и иудеями. Во II веке император Адриан приказал засыпать пещеру мусором, а на Голгофе построил языческий храм. Такая же участь постигла и другие места, освященные Спасителем.

В IV веке император Константин и мать его Елена, обратившись в христианство, решили восстановить святые места. В 335 году все работы были окончены и на горе Голгофе возвели храм в честь Воскресения. В просторечии праздник называется Воскресением Словущим.

Приметы 26 сентября

куры линяют - зима будет теплой;

постоять под дождем - очиститься и оздоровиться на весь грядущий год;

грачи улетели - скоро пойдет снег.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нежелательно играть свадьбы, свататься или устраивать шумные вечеринки. Если избежать этого нельзя, то церковь рекомендует совершить какой-нибудь благородный поступок, тогда запрет будет снят. Убирать в доме также не стоит, если очень хочется, то можно сделать перестановку.

Что можно делать 26 сентября

До сегодняшнего дня наши предки убирали весь урожай, чтобы он не испортился, когда придут холода. Также они читали молитву святому Корнилию, прося у него счастья и здоровья для семьи. Традиционным блюдом в этот день была редька (с медом) и борщ. 26 сентября - хороший день, чтобы посадить яблоню и смородину, подрезать кусты, полить цветы.

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