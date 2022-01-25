Какой православный праздник 25 января отмечают христиане, а также что можно и нельзя сегодня делать - узнайте на УНИАН.

Татиана родилась в Риме, в семье сановника, который тайно исповедовал христианство и воспитал дочь в православных традициях. По достижении зрелого возраста девушка не захотела выходить замуж, полностью посвятила себя Богу, стала диаконессой и все силы отдавала церкви.

Во времена правления Александра Севера было воздвигнуто гонение на христиан, Татиану схватили и привели в капище, где заставляли принести жертву идолам. Девушка не согласилась, ее долго пытали, но она осталась невредимой. Господь услышал молитвы Татианы, языческие идолы начали разрушаться, а палачи уверовали во Христа. Не сумев справиться с Татианой, ее казнили мечом, позже та же участь настигла и ее отца.

В честь памяти святой сегодня отмечается народный праздник 25 января - День Татьяны.

Православный праздник 25 января - день памяти Саввы Сербского

Святой родился в 1169 году, был сыном князя - человека, который много сделал для своей земли. Он строил храмы, распространял христианскую веру, помогал нуждающимся и вел благочестивый образ жизни. В таких традициях родители воспитали и сына, именно поэтому Савва не захотел жениться и, услышав про гору Афон, отправился туда.

Читайте такжеС днем ангела Татьяны 2022: красивые поздравления и картинки для ТатьянПозднее Савва был пострижен в иноки, убедил родителей оставить все мирское и отправиться жить в монастырь - так они и сделали. Вскоре отец Саввы умер, но явился к нему во сне, где сказал, что Господь прославил своего раба.

Савва вернулся в Сербию, когда католики стали проповедовать свое неправое учение. Принял на себя сан святителя, основал Сербскую Церковь, нашел епископов, обучал их и проповедовал добродетельную жизнь. Нашел себе преемника и отправился в Иерусалим, чтобы поклониться гробу Господню. На обратном пути заболел и скончался, мощи его оказались нетленными.

Приметы 25 января

солнце ярко светит - весна наступит рано;

резкое потепление на Татьянин день - лето будет знойным и жарким;

в течение дня идет снег - летний период тоже ознаменуется ливнями;

пожениться 25 января - к долгой и счастливой семейной жизни.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь строго запрещает в этот день кому-либо отказывать в помощи. Также нельзя ссориться, иначе конфликт затянется надолго. Убирать 25 января нельзя, иначе святая Татиана нашлет на вас беды и горести. То же самое произойдет, если вы будете обижать своего ребенка.

Что можно делать 25 января

Согласно народным поверьям, 25 января - хороший день для профессиональных дегустаторов алкогольных напитков. Считается, что в эту дату лучше напиться, тогда следующие 12 месяцев проведете благополучно. Трезвость, наоборот, приведет вас к страданиям.

Святая Татиана известна, как покровительница студентов, поэтому учащиеся сегодня могут попросить ее о помощи в обучении.

Для этого нужно найти предмет гардероба, который вы наденете во время сдачи экзамена. Прогладить его утюгом, приговаривая: "Как гладко глажу, так и экзамен сдаю". Затем убрать его с глаз и надеть только в нужный день.

Вас также могут заинтересовать новости: