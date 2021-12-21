Патапий родился в городе Фивы, что стоял на реке Нил. Родители воспитали мальчика в благочестии и вере, поэтому достигнув совершеннолетия, Патапий решил полностью посвятить себя Господу. Удалился в пустыню, где подвизался в молитве и посте. Люди стали узнавать о нем и приходить к святому, Патапий этому не обрадовался - нарушался подвиг безмолвия. Тогда юноша уехал в Константинополь.
За свои подвиги Патапий обрел от Господа дар исцеления - избавлял людей от злых духов, поддерживал в вере, лечил болезни. Скончался в глубокой старости.
Православный праздник 11 декабря - день памяти мученицы Анфисы Римской
Читайте такжеЧто надеть на Новый год 2022: самые счастливые цвета в год ТиграСвятая Анфиса была женой римского сановника, верила в Господа и исповедовала христианство. Однажды жена градоначальника посоветовала Анфисе принять крещение ариев - людей, которые отрицали единство Бога-Отца и его Сына. Анфиса отказалась, за это ее обвинили в клевете и сожгли на костре.
В честь святой сегодня отмечается народный праздник 21 декабря - день Анфисы.
Приметы 21 декабря
- вьюга сегодня - лето будет ненастным;
- снегопад 21 декабря - летний период окажется дождливым;
- с утра синицы чирикают - ночью ударят морозы;
- день морозный и тихий - зима будет мягкой и снежной.
Что сегодня нельзя делать
Православная церковь в этот день напоминает, что продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя употреблять пищу животного происхождения. Также запрещено оставаться в грязном доме - поубирайте в нем. 21 декабря нельзя жадничать, иначе в будущем году останетесь без денег.
Что можно делать 21 декабря
Святая Анфиса была рукодельницей, поэтому наши предки в этот день вышивали и вязали. Делать это нужно было наедине с собой, чтобы чужой глаз не напитал изделие негативной энергетикой. 21 декабря издавна считался семейным днем, поэтому сегодня лучше провести время с семьей.