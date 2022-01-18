Что можно и нельзя делать в православный праздник 18 января - узнайте на УНИАН.

Сегодня верующие отмечают Крещенский Сочельник - день до того, как Иисус Христос принял Таинство Крещения в реке Иордан. Православные соблюдают пост, не употребляют пищу животного происхождения, не пьют алкоголь и много молятся. Главным блюдом на столе должна быть голодная кутья - традиционная постная каша.

Ранее мы рассказывали, какие поздравления с Крещенским Сочельником будут наиболее удачными и оригинальными.

Православный праздник 18 января - день памяти мученика Феопемпта

Читайте также18 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьФеопемпт жил в Никомидии и исповедовал христианскую веру. Он был известен, как ярый защитник Христа и борец с идолами. Когда император Диоклетиан приехал в город, он вызвал к себе Феопемпта и требовал, чтобы тот принес жертву идолам. Святой отказался, за это его бросили в печь, но он остался невредим.

Царь не знал, что делать с мучеником, стал морить его голодом. Феопемпт прожил без пищи 22 дня, но и тогда не умер. Диоклетиан вызвал волхва Феону, который дал мученику лепешку с ядом. Святой съел ее, но снова остался жив. Тогда император разгневался и приказал умертвить Феопемпта мечом, а Феону живого засыпать землей.

Праздник 18 января - день памяти преподобной Синклитикии

Синклитикия родилась в Александрии в IV веке, была родом из богатой и благочестивой семьи. В девичестве полюбила Господа, выбрала его своим женихом и отказывалась от других мужчин. После смерти родителей она раздала все свое имущество бедным и отправилась в пещеру, где подвизалась в посте и молитве.

Многие жены и девы приходили к святой за помощью и советом, наслышанные о ее подвигах. Синклитикия сначала отказывалась, а затем уступила и приняла на себя подвиг наставничества. Передав свой опыт и знания людям, она скончалась в глубокой старости около 350 года.

Приметы 18 января

выпал снег на Сочельник - год будет урожайным;

какая погода сегодня - такой она будет и на Масленицу;

на небе много ярких звезд - ударят морозы;

дует сильный южный ветер - лето будет дождливым.

Что можно делать 18 января

В первой половине дня люди отправляются в храм, чтобы набрать воду на Крещение. Считается, что она обладает целебными свойствами, может лечить болезни и снимать порчу. Если вечером накануне Крещения умыться снегом, то весь год будете здоровы, а умывание талой водой продлевает молодость и красоту.

Что сегодня нельзя делать

На Крещенский Сочельник категорически запрещено ссориться, обманывать и злиться. Также нежелательно выполнять какую-либо работу по дому: ремонт, шитье, вышивание или уборку. Верующие сегодня придерживаются поста, поэтому употреблять пищу животного происхождения тоже нельзя.

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