Сегодня верующие отмечают Крещенский Сочельник - день до того, как Иисус Христос принял Таинство Крещения в реке Иордан. Православные соблюдают пост, не употребляют пищу животного происхождения, не пьют алкоголь и много молятся. Главным блюдом на столе должна быть голодная кутья - традиционная постная каша.
Ранее мы рассказывали, какие поздравления с Крещенским Сочельником будут наиболее удачными и оригинальными.
Православный праздник 18 января - день памяти мученика Феопемпта
Читайте также18 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьФеопемпт жил в Никомидии и исповедовал христианскую веру. Он был известен, как ярый защитник Христа и борец с идолами. Когда император Диоклетиан приехал в город, он вызвал к себе Феопемпта и требовал, чтобы тот принес жертву идолам. Святой отказался, за это его бросили в печь, но он остался невредим.
Царь не знал, что делать с мучеником, стал морить его голодом. Феопемпт прожил без пищи 22 дня, но и тогда не умер. Диоклетиан вызвал волхва Феону, который дал мученику лепешку с ядом. Святой съел ее, но снова остался жив. Тогда император разгневался и приказал умертвить Феопемпта мечом, а Феону живого засыпать землей.
Праздник 18 января - день памяти преподобной Синклитикии
Синклитикия родилась в Александрии в IV веке, была родом из богатой и благочестивой семьи. В девичестве полюбила Господа, выбрала его своим женихом и отказывалась от других мужчин. После смерти родителей она раздала все свое имущество бедным и отправилась в пещеру, где подвизалась в посте и молитве.
Многие жены и девы приходили к святой за помощью и советом, наслышанные о ее подвигах. Синклитикия сначала отказывалась, а затем уступила и приняла на себя подвиг наставничества. Передав свой опыт и знания людям, она скончалась в глубокой старости около 350 года.
Приметы 18 января
- выпал снег на Сочельник - год будет урожайным;
- какая погода сегодня - такой она будет и на Масленицу;
- на небе много ярких звезд - ударят морозы;
- дует сильный южный ветер - лето будет дождливым.
Что можно делать 18 января
В первой половине дня люди отправляются в храм, чтобы набрать воду на Крещение. Считается, что она обладает целебными свойствами, может лечить болезни и снимать порчу. Если вечером накануне Крещения умыться снегом, то весь год будете здоровы, а умывание талой водой продлевает молодость и красоту.
Что сегодня нельзя делать
На Крещенский Сочельник категорически запрещено ссориться, обманывать и злиться. Также нежелательно выполнять какую-либо работу по дому: ремонт, шитье, вышивание или уборку. Верующие сегодня придерживаются поста, поэтому употреблять пищу животного происхождения тоже нельзя.