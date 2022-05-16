Какой православный праздник 16 мая отмечают верующие и что обязательно нужно делать в этот день - узнайте в материале УНИАН.

Мученик Тимофей жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана. Был церковным чтецом в городе Вифаиде, в его владениях находилось множество ценных книг. Был женат на девушке Мавре, которая тоже проповедовала христианство. Гонители христиан привели Тимофея к правителю Ариану, который потребовал отдать ему церковные книги.

Тимофей отказался, тогда его стали уговаривать отречься от Христа, но мученик был тверд. Каратели позвали его жену, но и она не смогла убедить супруга. Правитель приказал распять влюбленных лицом друг к другу, 10 дней тела святых провели на крестах.

В честь памяти мучеников сегодня отмечается народный праздник 16 мая - Мавра - зеленые щи.

Православный праздник 15 мая - день памяти Киево-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы

Данная икона считается одной из древнейших, ее дала грекам сама Дева Мария, как избранным ею для строительства храма в Киеве. Она явилась грекам в 1073 году в Константинополе и велела возвести святыню. Икона Успения Пресвятой Богородицы находится над главными вратами в лавру, и между ранней и поздней обедней ее спускают для богомольцев. Несмотря на все тяготы и катастрофы, которые случались в Киеве, икона эта не пострадала.

Приметы 16 мая

нет росы на рассвете - ждать дождей;

дуб расцвел - лето будет сухим;

зацвела черемуха - к теплому и жаркому лету;

поют соловьи перед 16 мая - растения дадут богатое цветение.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату нужно быть осторожными с молоком, не пролить ни капли, иначе в дом придут злые люди и принесут с собой беды. Если вы планируете работать в огороде, то знайте, что сажать растения должны были только женщины - мужчинам к грядкам прикасаться нельзя. Православная церковь 16 мая запрещает впадать в уныние, иначе такое состояние может продлиться 40 дней.

Что можно делать 16 мая

Согласно народному календарю, этот день называется "Мавра Рассадница", так как именно сегодня нужно пересаживать капусту в открытый грунт из рассады. В этот день женщины не должны есть хлеб, иначе капусту поклюют куры. После пересадки капустной рассады её окропляли святой водой - для защиты от вредителей. Мавре или Марфе молились о хорошем урожае.

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