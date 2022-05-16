Христиане отмечают церковный праздник 16 мая в честь мучеников Тимофея и Мавры. Этот день считается благоприятным для посадки капусты. Также в эту дату обрабатывают огород от вредителей. Для этого его опрыскивают святой водой и читают молитву святой Мавре.
16 мая наши предки обязательно доили коров, а затем выпивали стакан свежего молока. Считалось, что это принесет крепкое здоровье. Также в этот день варили щи из щавеля или крапивы. 16 мая - хороший день для избавления от любовных мук. Если прочитать молитву святой Мавре, то неразделенные чувства к человеку пройдут.
Что нельзя делать 16 мая
- Неудачный день для свадьбы.
- Нельзя пить алкоголь. Кто выпьет сегодня, тот станет пьяницей.
- Нельзя брать или давать деньги в долг.
Приметы погоды 16 мая
- Соловьи сегодня запели - к теплой и погожей погоде в мае.
- Если зацвела черемуха, то скоро похолодает.
- Утки купаются в воде - к непогоде.
- Если дуб уже зеленый, а на ясене еще нет листьев, то лето будет очень сухим.