Народный праздник 16 мая известен под названиями Мавра рассадница, Мавра молочница, Мавра – зеленые щи.

Христиане отмечают церковный праздник 16 мая в честь мучеников Тимофея и Мавры. Этот день считается благоприятным для посадки капусты. Также в эту дату обрабатывают огород от вредителей. Для этого его опрыскивают святой водой и читают молитву святой Мавре.

16 мая наши предки обязательно доили коров, а затем выпивали стакан свежего молока. Считалось, что это принесет крепкое здоровье. Также в этот день варили щи из щавеля или крапивы. 16 мая - хороший день для избавления от любовных мук. Если прочитать молитву святой Мавре, то неразделенные чувства к человеку пройдут.

Что нельзя делать 16 мая

Неудачный день для свадьбы. Нельзя пить алкоголь. Кто выпьет сегодня, тот станет пьяницей. Нельзя брать или давать деньги в долг.

Приметы погоды 16 мая

Соловьи сегодня запели - к теплой и погожей погоде в мае.

Если зацвела черемуха, то скоро похолодает.

Утки купаются в воде - к непогоде.

Если дуб уже зеленый, а на ясене еще нет листьев, то лето будет очень сухим.

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