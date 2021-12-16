Какой православный праздник 16 декабря отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Иоанн Молчальник происходил из богатой семьи. Когда мальчику было 18, его родители умерли. Половину наследства он раздал бедным, а вторую половину истратил на строительство храмов. Долгое время служил в Лавре Саввы Освященного. С 482 по 491 гг. был епископом в одной из армянских церквей. Последние годы жизни провел в отшельничестве в пещере. Славился, как целитель, который силой молитвы избавлял людей от болезней. Умел читать мысли.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 16 декабря - "Безмолвник".

Православный праздник 16 декабря - день памяти пророка Софония

Святого считают девятым из числа меньших пророков. Согласно преданию, он происходил из богатого рода и жил за 630 лет до Рождества Христова. К сожалению, подлинных сведений о его деятельности нет, но он оставил после себя "Книгу пророчеств Софония", где предсказано разрушение ветхого Иерусалима и создание нового, а также обращение язычников в христианство. Известно, что действовал пророк с 640 до 609 года н.э.

Приметы 16 декабря

земля талая и падает снег - следующий год будет неурожайным;

снегири под окнами чирикают - скоро потеплеет;

кошки жмутся к батареям - к сильным морозам;

кошки умываются и вылизывают лапки - потеплеет в ближайшие дни.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено кричать и петь, иначе нечистая сила отнимет голос. Также нельзя ругаться и обижаться, иначе люди, которые нарушили этот запрет, проведут в ссорах весь будущий год. Воздержитесь от пустых обещаний и меньше рассказывайте о себе посторонним людям.

Что можно делать 16 декабря

На Ивана Молчальника было принято ходить в церковь и просить святого о выздоровлении для себя и своих близких. Важно в этот день осознать свои поступки и очистить помыслы. Лучше день, а особенно вечер, провести в безмолвии - это привлечет удачу.

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Автор: Кристина Кащавцева