Что можно делать 13 июня, а какие действия строго запрещены церковью - узнайте в материале УНИАН.

Мученик Ермий жил в II веке в Каппадокии и был известен, как ярый почитатель христианской веры. Царь, правивший в то время, устраивал гонения на христиан, поэтому его чиновник однажды схватил и Ермия. Его заставляли отречься от Христа, а получив отказ, стали жестоко мучить. Никакие пытки не причинили вреда святому - он оставался живым. Тогда его пытались отравить ядом, но и этот способ не умертвил христианина. Увидев это, волхв, который давал яд Ермию, сам поверил во Христа, за что был казнен.

После долгих мучений и безуспешных попыток убить православного, его повесили вниз головой и через три дня умертвили мечом. В честь памяти священномученика сегодня отмечается народный праздник 13 июня - Еремей Распрягальник.

Православный праздник 13 июня - день памяти апостола Ерма и мученика Философа

Считается, что апостол Ерм (Ерма) был одним из семидесяти наиболее почитаемых апостолов. По преданию, он был епископом в Филиппополе, где и скончался в тяжких мучениях за Христову веру.

Мученик Философ был родом из Александрии и жил в III веке. В те времена правление было в руках императора Декия, который был целеустремленным гонителем христиан. Язычники поймали Философа в юношестве и хотели заставить его отречься от своей веры. Молодой человек отказался, тогда его пытались насильно склонить ко греху и лишить девственности. В знак протеста мученик откусил свой язык и бросил его в лицо искусительнице.

Приметы 13 июня

плохая погода в этот день - зима будет суровой;

пауки активно плетут паутину - погода изменится;

вечером 13 июня много росы - завтрашний день окажется жарким;

погода в этот день ясная и теплая - к богатому урожаю.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки в этот день не запрягали лошадей и не ездили на них верхом - тех, кто нарушит запрет, ждут неприятности в дороге. Издавна считалось, что в этот день не стоит переезжать в новое место жительства - к неудачам. Православная церковь считает, что сегодня нужно сделать максимум, чтобы не поддаваться апатии, страху и тоскливым мыслям, иначе они поселятся в душе надолго.

Что можно делать 13 июня

В эту дату славяне старались задобрить Житнего Деда - духа полей, чтобы обеспечить себе хороший урожай. Для этого они выкапывали ров на поле, оставляли там яйца, яблоки и обезглавленного петуха - такая жертва гарантировала отсутствие вредителей на огороде. Хозяйки в этот день начинали высаживать бобовые, так как верили, что на Еремея-бобовника наступает благоприятный день.

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