Христиане отмечают церковный праздник 13 июня в честь мученика Ермия Команского. Наши предки в этот день чтили лошадей, кормили их лакомствами и благодарили за выполненную работу. Коней в эту дату не запрягали и давали отдохнуть.
13 июня считается удачным днем для посевных и огородных работ. Особенно удачный день для посадки бобовых - они дадут прекрасный урожай. В эту дату очень агрессивные пчелы, поэтому стоит держаться подальше от цветов и цветущих деревьев.
Что нельзя делать 13 июня
- Нельзя запрягать лошадь и заставлять её работать сегодня, иначе животное серьезно заболеет.
- Маленьких детей не рекомендуется купать сегодня - они могут заболеть. Можно протереть ребенка водой.
Приметы погоды 13 июня
- Если роса быстро высохла, то скоро пойдет дождь.
- Непогода сегодня сулит суровую зиму.
- Сильный туман утром - к богатому урожаю грибов.
- Кукушка часто кует - к хорошей ясной погоде.
- Чем больше вечером росы, тем жарче будет следующий день.