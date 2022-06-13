Народный праздник 13 июня известен под названиями Еремей-распрягальник, Еремей-бобовник.

Христиане отмечают церковный праздник 13 июня в честь мученика Ермия Команского. Наши предки в этот день чтили лошадей, кормили их лакомствами и благодарили за выполненную работу. Коней в эту дату не запрягали и давали отдохнуть.

13 июня считается удачным днем для посевных и огородных работ. Особенно удачный день для посадки бобовых - они дадут прекрасный урожай. В эту дату очень агрессивные пчелы, поэтому стоит держаться подальше от цветов и цветущих деревьев.

Что нельзя делать 13 июня

Нельзя запрягать лошадь и заставлять её работать сегодня, иначе животное серьезно заболеет. Маленьких детей не рекомендуется купать сегодня - они могут заболеть. Можно протереть ребенка водой.

Приметы погоды 13 июня

Если роса быстро высохла, то скоро пойдет дождь.

Непогода сегодня сулит суровую зиму.

Сильный туман утром - к богатому урожаю грибов.

Кукушка часто кует - к хорошей ясной погоде.

Чем больше вечером росы, тем жарче будет следующий день.

Вас также могут заинтересовать новости: