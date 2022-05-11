Что можно делать 11 мая, а от каких действий лучше отказаться, чтобы не разгневать святых - читайте в материале УНИАН.

Мученики Дада, Максим и Квинтилиан жили во времена императора Диоклетиана. В период одного из языческих праздников кто-то донес правителю, что трое братьев не пошли на торжество, а уехали к себе в деревню. Император отправил за ними воинов, которые обнаружили, что Дада, Максим и Квинтилиан молятся Христу.

Братьев отвели к царю и уговорами, а затем пытками заставляли отречься от своей веры и поклониться языческим богам. Христиане отказались, утверждая, что Господь благословит их за страдания. После долгих пыток мучеников лишили жизни усекновением меча.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 11 мая - Максимов день.

Православный праздник 11 мая - день памяти апостолов Иасона и Сосипатра

Иасон и Сосипатр были апостолами из 70-ти. Оба они были учениками Павла и проповедовали христианство на острове Корфу. Там их заключили в темницу, но даже в заточении апостолы продолжали свое дело и крестили многих узников. Этих людей, по приказу императора, казнили, окунув в чан с кипящей смолой. Та же участь постигла и других верующих.

Апостолов освободили, но после того, как они снова начали проповедовать, правитель приказал бросить в кипящую смолу и их тоже. Увидев, что Иасон и Сосипатр остались невредимыми, многие язычники уверовали во Христа. С тех пор апостолы уже чувствовали себя свободно и продолжали распространять православную веру.

Приметы 11 мая

ясный восход - летом будет хорошая погода;

пчелы садятся на определенные растения - урожай этой культуры будет богатым;

туман утром - к вечеру ждать дождь;

сильный дождь или ливень - к урожайному году.

Сон в ночь с 10 на 11 мая сбывается в ближайшем будущем.

Что сегодня нельзя делать

В этот день необходимо особенно бережно относиться к березам и березовому соку. Существует поверье, что нельзя собирать сок с одиноких деревьев - в них переселяются души людей, погибших не своей смертью. Еще одно суеверие - нельзя прокалывать уши и менять сережки, иначе будут проблемы со слухом. Также не рекомендуется планировать помолвку - семья распадется.

Что можно делать 11 мая

Сегодня нужно собирать березовый сок, при этом, только если на улице хорошая погода, а целебный нектар лучше брать с верхней части дерева, а не нижней.

Берёзовым соком издавна поили больных для скорого излечения, особенно от цинги, отёков, артрита, подагры, фурункулеза, употребляли как противовоспалительное средство.

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