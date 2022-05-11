Что делать с березовым соком после сбора, как правильно его пить и в чем польза таких даров природы - узнайте в материале УНИАН.

Березовым соком называют напиток, который течет из ствола дерева, если проделать в нем отверстие. Считается, что основная ценность состоит не в самом соке, а в продукте, который получается в результате брожения. Наши предки делали из березового напитка слабоалкогольное чудодейственное зелье, способное укрепить здоровье.

УНИАН расскажет, какая польза от березового сока для человека, как правильно его добывать и пить.

Березовый сок: польза и вред

Врачи утверждают, что состав березового сока - это уникальная витаминная бомба. Данный продукт обогащен витаминами - калием, натрием, магнием, кальцием, железом, в составе содержит витамины B12 и B1. Он показан людям с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях печени, желчного пузыря, артрите, туберкулезе, ревматизме. Также березовый сок отлично укрепляет иммунитет и улучшает состояние здоровья.

Славяне издавна готовили из природного напитка натуральный коктейль: добавляли мед, иногда - молоко, и выставляли на солнце, ожидания брожения. Затем пили его, как квас или медовуху - это помогало избежать авитаминоза из-за недостатка полезных веществ во время соблюдения Великого поста.

Вред березового сока незначителен, но очевиден - употреблять его не рекомендуется людям с мочекаменной болезнью, а также тем, у кого аллергия на пыльцу.

Когда собирать березовый сок в Украине

Опытные люди говорят, что в наших широтах начинать сбор сока можно, как только на дереве начнут набухать почки. Период - конец марта-середина апреля, до конца месяца у березы уже распускаются листья и тогда добывать сок нельзя.

Сколько можно собрать сока с одной березы и как это сделать

С одной березы за сутки можно добыть 2-3 литра сока, а если дерево крупное, то количество увеличивается вдвое. Настоятельно не рекомендуется забирать у березы весь сок, чтобы не нанести вреда растению.

Важные правила сбора березового сока:

минимальный объем ствола дерева должен быть 25-30 см;

ни в коем случае нельзя добывать сок из молодых березок;

обходите стороной деревья, который растут вблизи города, промышленных предприятий и на трассах;

проткните шилом ствол и посмотрите, что будет - наличие капли - зеленый свет к сбору сока;

лучшее время для добычи сока - с 10:00 до 18:00.

Для того, чтобы собрать напиток и не повредить дерево, просверлите или прорубите небольшое отверстие в стволе под углом 35-40°C. Затем вставьте тонкую трубочку (лучше металлическую), по которому будет стекать сок. В конце процедуры заделайте отверстие воском, хозяйственным мылом или мхом.

Что делать с березовым соком после сбора - рецепт напитка

Диетологи утверждают, что взрослый человек может в день выпивать 1-2 стакана березового нектара без вреда для здоровья. Если переборщить, то можно столкнуться с аллергией или расстройством ЖКТ. Для пожилых людей и маленьких детей достаточно 0.5 стакана в день.

Существует всего два способа употребления березового сока:

свежим в сезон;

преобразованным в напиток.

Если вам больше нравится первый вариант, то не забывайте, что срок хранения березового сока - 4 дня в темном прохладном месте. В случае, если вы хотите приготовить квас, воспользуйтесь проверенным рецептом:

березовый сок - 3 литра;

мед или сахар - 150 гр;

изюм - 30 гр.

Вам нужно взять трехлитровую банку и высыпать в нее сахар, затем вылить березовый сок. Перемешать до полного растворения сахара и добавить изюм. Отрезать кусок марли, сложить его вдвое, накрыть банку и перевязать резинкой или веревкой. Затем поставить банку в темное прохладное место на 4-5 дней. Важно не забывать ежедневно перемешивать или взбалтывать содержимое, чтобы продукт бродил правильно.

Когда напиток будет готов, вы почувствуете легкий кисло-сладкий вкус и аромат - тогда можете убрать марлю, накрыть банку крышкой и убрать в холодильник на 1-2 дня. Если хотите перелить в бутылки, то будьте внимательны - газ внутри емкостей может сорвать крышку. Такой напиток отлично утоляет жажду и насыщает организм витаминами.

Вас также могут заинтересовать новости: