Народный праздник 11 мая имеет названия Березосок, Максимов день, Максим и Евсей.

Христиане отмечают церковный праздник 11 мая в честь мучеников Дады, Максима и Квинтилиан. Наши предки в эту дату чтили березовый сок. С этого дея собирали сок березы и поили больных людей. При головных болях и лихорадке соком протирали лоб.

Женщинам стоит умыть с утра лицо березовым соком, чтобы кожа была здоровой, ровной и без морщин. Чтобы нормализовать цвет кожи, убрать угри и пигментные пятна, можно сделать маску для лица с медом и березовым соком.

Считалось, что теплый ветер в этот день приносит здоровье. Поэтому если на улице веет теплый ветерок, можно подставить под него больную часть тела. 11 мая - удачный день для лечения любых болезней, косметологических процедур, сбора лекарственных трав. Это день красоты и здоровья.

Что нельзя делать 11 мая

Неудачный день для свадьбы. Заключенный сегодня брак быстро распадется. Собирая сок с березы, нельзя вредить дереву. Нельзя стричь волосы и ногти грудному младенцу. Не стоит заниматься ремонтом и что-то чинить дома сегодня - иначе вещь скоро сломается.

Приметы погоды 11 мая

Дождливый и туманный день означает, что скоро потеплеет.

Много сока в березе - к дождливому лету.

Теплая ночь сулит урожайный год.

Теплый ветер - к хорошей погоде в мае.

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