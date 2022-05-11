Христиане отмечают церковный праздник 11 мая в честь мучеников Дады, Максима и Квинтилиан. Наши предки в эту дату чтили березовый сок. С этого дея собирали сок березы и поили больных людей. При головных болях и лихорадке соком протирали лоб.
Женщинам стоит умыть с утра лицо березовым соком, чтобы кожа была здоровой, ровной и без морщин. Чтобы нормализовать цвет кожи, убрать угри и пигментные пятна, можно сделать маску для лица с медом и березовым соком.
Считалось, что теплый ветер в этот день приносит здоровье. Поэтому если на улице веет теплый ветерок, можно подставить под него больную часть тела. 11 мая - удачный день для лечения любых болезней, косметологических процедур, сбора лекарственных трав. Это день красоты и здоровья.
Что нельзя делать 11 мая
- Неудачный день для свадьбы. Заключенный сегодня брак быстро распадется.
- Собирая сок с березы, нельзя вредить дереву.
- Нельзя стричь волосы и ногти грудному младенцу.
- Не стоит заниматься ремонтом и что-то чинить дома сегодня - иначе вещь скоро сломается.
Приметы погоды 11 мая
- Дождливый и туманный день означает, что скоро потеплеет.
- Много сока в березе - к дождливому лету.
- Теплая ночь сулит урожайный год.
- Теплый ветер - к хорошей погоде в мае.