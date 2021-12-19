Как наши предки праздновали Новый год и как его отмечают другие народы - читайте на УНИАН.

Новогодние праздники всегда были одними из наиболее важных в году. Славяне отмечали Новый год весной, а не зимой, но с приходом христианства эта традиция исчезла. УНИАН поделится с вами информацией о том, как встречали Новый год в Древней Руси, а также расскажет, какие обычаи сейчас чтут во всем мире.

Ранее мы говорили о том, как встретить Новый год 2022, чтобы он прошел для вас благополучно.

Славянские новогодние праздники - история и традиции

В древние времена восточные славяне отмечали Новый год в двадцатых числах марта, когда оживала и просыпалась природа. Самым главным праздником того времени считалась Масленица - торжество, которое наши предки проводили перед весенним равноденствием.

Позднее, когда христианская вера пришла на смену язычеству, дата праздника изменилась - люди верили, что Бог создал Землю именно в сентябре. Новый год учредили 1 сентября, согласно Византийским нормам. Во времена правления династии Романовых, Петр I ввел новую традицию - отмечать Новый год 31 декабря, на западный манер. В его указе было сказано:

…Учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых…

Новый год по обновленной традиции впервые отметили 31 декабря 1699 года - по указу реформатора, но какое-то время еще отмечали так, как привыкли - 1 сентября. Таким образом получается, что люди праздновали торжество дважды в году. Кроме того, церковный праздник имел народный аналог - Васильев вечер, в честь памяти Василия Великого.

Читайте такжеКак заранее подготовиться к Новому году: чек-лист из 7 действийОбычаи празднования Нового года были такими же, как и сейчас: люди избавлялись от ненужных вещей, старались встретить праздник в новой одежде. Готовили пышные столы, главным блюдом на которых был жареный поросенок - символ богатства и благополучия. Славяне устраивали народные гуляния, пели песни и наряжались в костюмы.

Известно, что у славян еще в дохристианские времена одним из главных зимних праздников была Коляда - день почитания бога Коляды. Само торжество приходилось на День зимнего солнцестояния - самый короткий световой день в году. Атрибуты праздника и по сей день остаются неизменными - двенадцатиконечная звезда, костюмированные представления, щедривки, колядки и вознаграждение в виде сладостей или денег.

Необычные новогодние традиции разных стран

Во всем мире Новый год отмечается пышно, ведь праздник олицетворяет начало нового жизненного цикла. Именно поэтому многие люди соблюдают правила и чтут традиции своих предков, которые передаются из поколения в поколение.

Италия

Харизматичные и темпераментные итальянцы отмечают Новый год 6 января. Итальянского Деда Мороза зовут Баббо Натале. Наиболее забавная традиция, которую с удовольствием выполняют жители страны - выбрасывать ненужные вещи. Считается, что их место должны занять новые, поэтому в канун праздника под окнами итальянских домов нужно ходить аккуратно - может "прилететь" стулом или утюгом.

На праздником столе обязательно присутствуют чечевица, виноград и орехи - итальянцы верят, что такие продукты привлекают в дом долголетие и благополучие. Малыши в Италии с нетерпением ждут Фею Бефану, которая в ночь с 5 на 6 января пробирается в дом и кладет подарки в чулки. Послушным детям - долгожданный сюрприз, а тем, кто плохо себя вел - кусочек золы или уголек.

Великобритания

У англичан есть две главных традиции:

обмениваться поздравительными открытками;

устраивать новогодние представления.

Второй пункт особенно интересен - люди наряжаются в костюмы героев старинных английских сказок и разыгрывают интересные сценки. Причем, это действо увлекательно даже для взрослых.

Дети в Англии знают, что перед сном нужно поставить на стол тарелку, чтобы Санта понял, куда класть подарки. А в рождественские башмачки обязательно положить сено - угощение для сказочного ослика. Англичане чтут и другую традицию - когда колокол начинает бить двенадцать раз, люди открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый Год, а затем переднюю, приглашая Новый год.

Япония

Жители страны Восходящего Солнца относятся к Новому году очень трепетно, ведь звон праздничного колокола имеет мистическое значение. Японцы считают, что человек подвержен шести смертным грехам:

жадности;

злости;

глупости;

легкомыслию;

нерешительности;

зависти.

Но у каждого из этих грехов есть по 18 оттенков, поэтому новогодний колокол звонит 108 раз - каждый удар "убивает" ненужный порок. Японские дети тоже чтут традицию своего народа и в новогоднюю ночь кладут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут семь сказочных волшебников - покровителей счастья. Встречать Новый год нужно только в чистой и светлой одежде, а на стол ставить длинные макароны (символ долголетия), рис (символ достатка), аппетитного карпа (символ силы) и фасоль (символ здоровья).

Двери своих домов японцы украшают веточками бамбука и сосны - верят, что таким образом привлекают в свой дом долголетие и верность. Но самый интересный японский обычай - это новогодние грабли. Их нужно обязательно купить, а лучше подарить другому человеку, чтобы ему было, чем "загребать" счастье.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Кристина Кащавцева