Как сделать так, чтобы Новый год 2022 принес вам только счастье - читайте на УНИАН.

Астрологи говорят, что наступающий год нужно встречать во всеоружии - тщательно продумывать новогоднее меню, узнавать, как наряжать елку в этом году и подбирать праздничный наряд. УНИАН подскажет, как и в чем встречать 2022 год по знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу и благополучие в дом.

Ранее мы подробно рассказывали, каким будет год Тигра 2022.

Год Тигра - в чем встречать праздник

Овен

Звезды говорят, что представителям огненного знака в начале года удачи не ждать, если они решат выбрать для себя наряд красного цвета. Лучше попробовать втереться в доверие к Тигру и надеть что-нибудь черное с элементами оранжевого. Более того, если есть возможность не принимать участия в шумных гуляниях - сделайте это. Наиболее оптимальный вариант - встреча Нового года в другой стране или дома в одиночестве - всеобщее ликование и суета вам ни к чему.

Телец

Консервативный Телец в Новый год должен открыть в себе сущность хищника, для этого идеально подойдет одежда или аксессуары из меха, кожи, шерсти. Главный цвет праздника для вас - зеленый. Не забудьте о том, что Новый 2022-й год вам лучше встречать с семьей или любимым человеком - одиночество для вас смерти подобно.

Близнецы

Воздушный знак пользуется благосклонностью Водяного Тигра, поэтому Близнецы могут творить и вытворять почти всё, что хотят. Наряд выбирайте синего или голубого цвета - в тон символа года. Компания для встречи праздника может быть любой, главное - ощущать полную гармонию и удовлетворение от происходящего.

Рак

Читайте такжеНовогодние выходные 2022: как долго будем отдыхать на праздникиЧувствительным, но практичным Ракам астрологи советуют встречать Новый год у водоема. Мы думаем, что суровые реалии современной жизни в многоэтажках позволяют найти компромисс и представить, что ванна с пеной - это, своего рода, тоже водоем. Звезды намекают, что алкоголь надо исключить совсем - Тигр не любит дегустаторов, а вот наряд покупайте в голубых или серебристых цветах, отдавая дань уважения символу года.

Лев

Темпераментные Львы очень импонируют Тигру, так что в этот Новый год вам нужно достать из шкафа всё самое яркое и придумать роскошный образ. "Дорого-богато" - девиз праздника для вас. Золотистый, серебряный, красный - идеальные цвета, блестящие украшения тоже не будут лишними. Встречать Новый год можно в большой компании, даже если люди малознакомые, главное - вовремя найти укромное место, чтобы загадать желание.

Дева

Астрологи считают, что Новый год 2022 - уникальная возможность для Девы показать, кто тут правит балом. Дорогой ресторан, изысканные блюда и шикарный внешний вид - то, что нужно реализовать именно вам. Чем больше денег вы потратите на праздник, тем удачнее сложится год. Наиболее оптимальный цвет платья - шоколадный, как дань уважения Тигру, способному оставаться незамеченным в природе.

Весы

Украшения, которые принесут удачу воздушным знакам Зодиака сделаны из стекла. Специалисты по астрологии считают, что вам непременно стоит купить такой аксессуар - прозрачную безделушку с тигриным принтом. В помещении, где вы будете отмечать Новый год, должно быть много света и воздуха, так что, лучше отказаться от тесных квартир. Не забудьте ночью выйти на улицу или балкон и, соединившись со своей родной стихией, загадать желание.

Скорпион

Читайте такжеДень Святого Николая 2021: дата, традиции, варианты подарков детямК сожалению, конец года для Скорпионов окажется весьма стрессовым - нужно будет решить многие незавершенные дела и подготовиться к празднику. Но не переживайте - за пару дней до Нового года вы сможете вдохнуть полной грудью. Для того, чтобы Тигр покровительствовал вам, выбирайте платье темного оттенка и сделайте акцент с помощью дорогих украшений. При этом, сам праздник лучше встречать в пути или занимаясь благотворительностью - это хороший способ "почистить карму".

Стрелец

Знак огненной стихии вызывает у Тигра недоверие - это и понятно, ведь слишком целеустремленные и амбициозные Стрельцы напоминают символу года охотников. Именно поэтому представителям знака лучше затаиться, а наряд подобрать соответствующий - цвета "хаки", песочного или зеленого. Самый главный завет праздника - не допустите наличия алкоголя, иначе Тигр обрушит на вас несчастья на весь будущий год.

Козерог

Рациональные и консервативные Козероги могут заслужить уважение и поддержку Тигра, если вспомнят прошлое. Для этого важно надевать вещи, купленные давно, а лучше и вовсе создать образ ретро-иконы. Отмечать Новый год необходимо в кругу семьи, причем лучше собрать вместе родственников всех поколений. И не забывайте о детях - их одних дома оставлять в этот день нельзя.

Водолей

Астрологи советуют воздушным Водолеям умерить пыл и перестать быть такими неординарными личностями хотя бы в Новый год. Одежда поможет вам в этом, если вы купите наряд синего или голубого оттенка. Так Тигр поймет, что вы не собираетесь с ним конкурировать. Отпраздновать новый жизненный цикл можно в клубе или на вечеринке, причем, лучше окружить себя людьми исключительными и необыкновенно интересными.

Рыбы

Самый загадочный знак Зодиака в новогоднюю ночь должен блистать, но не так, как Лев, а осторожнее. Дело в том, что Тигр очень любит рыбу и хорошо умеет плавать, поэтому вам нужно выбрать наряд и украшения, которые слегка "ослепят" символ года, тогда Рыбы не станут его добычей. Отмечать сам праздник лучше в кругу семьи в собственном доме, квартиру украсить поделками из дерева, а близким купить нужные подарки.

Как встречать 2022 год - 5 главных правил

Черный Водяной тигр - животное своенравное, поэтому каждому из нас необходимо быть учтивыми по отношению к нему. Астрологи поделились пятью секретами, знание которых поможет вам встретить Новый год правильно:

приготовьте разные блюда, особенно - мясные;

будьте решительными, соглашайтесь на перемены;

аккуратно обращайтесь с огнем - Водяной Тигр его боится;

уберите символику прошлого года;

обязательно купите мягкую игрушку или елочное украшение в виде Тигра.

Помните о том, что Тигр - активный хищник, которому неведом страх. Так что, если вам предложат отметить новогодние праздники ярко - не отказывайтесь. Бросайте себе вызов и получайте всевозможные эмоции, тогда последующие 365 дней будут для вас невероятно счастливыми.

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Автор: Кристина Кащавцева