Если вы давно хотели сделать своей любимой романтический подарок, но не знали, как его лучше преподнести, доверьтесь профессиональным флористам сервиса Flowers.ua. Пышный праздничный букет, романтическое послание с плюшевой игрушкой или корзину цветов привезут точно в срок и по самым низким ценам.

Бесплатная доставка самых свежих букетов

Собственная курьерская служба всегда готова доставить цветочные композиции в корзинах или обычные букеты. Заказать доставку можно круглосуточно и из любой точки страны. При покупке товаров в интернете вы получаете сразу несколько преимуществ:

Официальное приложение - получайте доступ к широкому ассортименту цветов в два клика со своего смартфона. Удобное приложение позволит вам купить цветы в любое время и в любом месте.

Экономия - при заказе букета от 500 грн, курьеры доставят заказ абсолютно бесплатно. Помимо этого, действует услуга кешбека от крупнейших украинских банков и от сервиса Flowers.ua.

Своевременность и оперативность - если вы совершите заказ до 2 часов дня, ваш букет будет у получателя в тот же день. В отличие от большинства цветочных магазинов и небольших рынков, цветы всегда будут оставаться свежими, а в приложении есть удобные фильтры по доступным букетам.

Широкий выбор - праздничные букеты, цветочные корзины, домашние растения и подарки. В интернет-магазине Flowers.ua есть букеты на любой вкус.

Цветы в коробе

Отдельно хотелось бы упомянуть о крайне популярных позициях, и это - цветочные композиции в коробках. Первым дарить цветы в коробке придумал английский драматург Бернард Шоу более 100 лет назад. С тех пор такой вариант букета стал очень популярным. Во-первых, это очень практично, ведь коробку можно использовать даже после того, как цветы завянут. Во-вторых, в коробку к цветам можно положить плюшевого мишку, упаковку конфет или другие приятные подарки. В-третьих, такие цветы живут гораздо дольше, чем обычный букет, благодаря специальной флористической губке. Цветы в коробке можно подарить коллеге, родителям на юбилей свадьбы или любимой девушке на праздник. Главное - выбрать соответствующую моменту композицию и сочетание.

Доставка и оплата

Заказать цветы можно круглосуточно в любой населенный пункт страны. И не сомневайтесь в том, что вам доставят именно тот букет, который вы хотели. Цветы всегда будут свежими, так как специалисты компании Flowers.ua сотрудничают напрямую с проверенными поставщиками и согласовывают доставку день в день. Оплата заказа возможна практически любой платежной системой. Менеджеры и профессиональные флористы сервиса отвечают на вопросы клиентов днем и ночью. Заказать доставку цветов можно через приложение или веб сайт Flowers.ua, а также по телефону 0 800 503 72.

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Автор: Григорий Бондарь