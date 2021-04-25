Ароматная пасха является неизменным атрибутом праздника Светлого Христова Воскресения.

Пасха – радостный и светлый праздник. В этом году христиане восточного обряда будут отмечать Светлое Христово Воскресение 2 мая.

Основными атрибутами праздника являются пасхальные яйца и, конечно же, пышные и ароматные пасхи. К их выпеканию каждая хозяйка подходит с особым трепетом.

Особенности приготовления пасх

Выпекать пасхи следует обязательно в хорошем настроении.

Читайте такжеЛучшая пасха на праздник: как приготовить нежную праздничную сдобуВсе продукты для этой праздничной выпечки должны быть лучшего качества и свежайшими. При этом лучше брать живые дрожжи, они ускоряют процесс брожения. Если же брать сухие дрожжи, то с пометкой "активные".

Сухофрукты для пасхи надо подготовить заранее.

Чтобы придать тесту цвета, используют шафран или куркуму.

Будут ли пасхи удачными зависит также и от того, насколько хорошо вымешано тесто. Делать это лучше руками, а тесто в результате должно быть плотным, гладким.

Формы для выпекания нужно хорошо смазать маслом, либо использовать пропитанную пергаментную бумагу.

Остужать выпечку лучше всего на боку, периодически поворачивая каждую. Это помогает изделию остыть равномерно и не смяться.

Покрывать пасху глазурью нужно после того, как он остыл.

Пасха

Мука - 500 г

Молоко - 1 ст.

Свежие дрожжи - 50 г

Сахар - 150 г

Соль - 0,5 ч. л.

Яичные желтки - 4 шт.

Сливочное масло - 130 г

Подсолнечное масло - 1/3 ст.

Ваниль - 1 ч. л.

Изюм - 100 г

В теплом молоке растворить свежие дрожжи. Молоко должно быть около 37-38°С, то есть немного тепленьким на ощупь.

Добавить в растворенные дрожжи сахар, а затем - взбитые желтки. Всыпать в опару 1 стакан муки. Все хорошо размешать и положить на 30 минут в теплое место подходить.

Когда опара вдвое увеличится в объеме, добавить еще стакан муки. Все перемешать и снова положить подходить в теплом месте.

Примерно за час тесто должно хорошо подойти. Добавить к нему соль, подсолнечное масло, сливочное масло, которое предварительно следует растопить и охладить.

Добавить ваниль, остальную муку и замесить тесто. На этом этапе добавить изюм. Иго нужно предварительно перебрать, промыть и залить кипятком на 10-15 минут. Затем еще раз промыть, высушить полотенцем или салфетками. Высушенный изюм посыпать мукой и перемешать, чтобы каждый был обвалян в ней.

Выложить тесто на стол и очень хорошо вымешать. При вымешивании оно еще дополнительно впитает немного муки. Также вымешивая, стоит время от времени смачивать руки подсолнечным маслом. Тесто должно легко отделяться от рук и посуды.

Тем временем следует подготовить формы: смазать подсолнечным маслом или слегка посыпать мукой или манкой, чтобы потом куличи легко было достать.

Разложить тесто в формы заполнить 1/3 их объема. Формы с тестом положить в теплое место на 30-40 минут.

Хорошо разогреть духовку и выпекать пасхи 20 минут при температуре 180°С. Затем уменьшить огонь до 160°С и выпекать еще 20-25 минут. Если пасхи маленькие, то время выпекания будет меньше.

Готовые пасхи достать из духовки. Горячую форму сразу же положить на мокрое полотенце, а затем обмотать им и бока формы. Оставить пасхи на 5 минут. Благодаря этому они легко будут извлекаться из формы.

Готовые пасхи должны остыть, после чего их можно украшать глазурью.

Пасха с цукатами

Мука - 1 кг

Молоко - 0,5 л

Сливочное масло - 200 г

Свежие дрожжи - 50 г

Куриные яйца - 6 шт.

Сахар - 250 г

Ванильный сахар - 2 ч. л.

Куркума - 1 ч. л.

Изюм - 100 г

Цукаты - 100 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Грецкие орехи - 50 г

Кедровые орехи - 50 г

Для глазури

Яичный белок - 1 шт.

Лимонная кислота - щепотка

Сахарная пудра - 50 г

Приготовление опары. Влить к дрожжам теплое топленое молоко. Добавить 2 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки муки, перемешать. Добавить еще 3 столовые ложки муки и размешать венчиком. Накрыть опару полотенцем и поставить в теплое место для подъема.

Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдЯйца разбить в отдельную миску. Всыпать оставшийся сахар и тщательно взбить миксером. Добавить размягченное сливочное масло. Добавить ванильный сахар и куркуму, хорошо перемешать венчиком.

Добавить в яичную массу хорошо поднявшуюся опару и тщательно перемешать до однородности. Затем вылить смесь в большую емкость и добавить муку, просеивая частями через сито и размешивая. Хорошо перемешать тесто.

Тщательно промыть изюм, подсушить и, присыпав мукой, хорошо в ней обвалять. Выложить изюм в тесто, добавить цукаты и хорошо перемешать, распределяя в тесте.

Прикрыть тесто полотенцем и убрать на час в теплое место, после чего обмять рукой прямо в емкости.

Смазать стол растительным маслом и выложить на него тесто, вымешивать руками около 10 минут. Распределить тесто по формам, оно должно занимать треть или не более половины объема.

Прикрыть формы полотенцем и оставить на полтора часа, чтобы подошли. Отправить в разогретую до 160°С духовку на 25 минут. Затем снизить температуру до 150°С и выпекать еще около 30 минут (следует учитывать особенности своей духовки).

Приготовление глазури. К яичному белку добавить щепотку лимонной кислоты и сахарную пудру, взбить миксером до жестких пиков.

Смазать пасхи глазурью и украсить по своему вкусу.

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Автор: Алина Вишневская