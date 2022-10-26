Что обозначает Иверская икона Божией Матери и как попросить у святыни помощи - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня, 26 октября, православные верующие отмечают день Иверской иконы Божией Матери. Именно в этот день в 1648 году перенесли в Москву списки иконы, посланные царю Алексею Михайловичу с Афона, где и хранится лик. УНИАН расскажет, в чем помогает Иверская икона Божией Матери и как правильно ей молиться.

Иверская икона Божией Матери - в чем помогает и как почитается

Согласно легенде, в IX веке, когда царствовал император Феофил, эта икона была у владении у некой вдовы. В те времена активно происходило иконоборчество, поэтому женщина, чтобы спасти икону, отнесла ее к морю. Спустя два века, монахи Иверского монастыря увидели святыню, окутанную огненным столбом, среди волн, и принесли ее в обитель. На том месте, куда икону положили, стал бить источник чистой воды, а сама икона регулярно пропадала из монастыря. Святыню оставили в нише над его вратами, там она находится и по сей день.

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В эту же дату в народе крестьяне отмечали Агафонов день - молились о плодородии земли и защите от недругов. Принято было чистить бани, делать целебные настойки из трав, собранных в августе. Потом эти настойки ставили в предбанниках и прогоняли злых духов, которые могли навредить человеку.

Иверская икона Божией Матери: что нельзя делать сегодня

Православная церковь в день почитания иконы запрещает совершать некоторые действия:

делиться своими планами на будущее;

сквернословить и злорадствовать;

отказывать в помощи нуждающимся;

разговаривать с незнакомцами;

брать деньги в долг или давать их кому-то взаймы;

совершать крупные покупки.

Сегодня можно и нужно ходить в баню, если вы решитесь это сделать, то ни в коем случае не мойтесь в одиночестве, иначе вашу душу заберет нечистая сила.

В чем помогает Иверская икона Божией Матери - молитва

Существует одна, самая действенная, молитва, читая которую, каждый христианин может обратиться к Пресвятой Деве и попросить у нее помощи в делах, а также заступничества от недругов:

О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшном Суде Сына Твоего явися нам, милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

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