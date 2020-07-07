7 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

7 июля – 188-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 177 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 7 июля 2020

В этот день мир отмечает Глобальный день прощения.

В Японии - Праздник любви, в США - День клубничного «Сандэ», День печенья «Макарони», День шоколада, День прогулки отца с дочерью, День правдивости, в Танзании - День Саба Саба, на Соломоновых островах - День независимости, в Украине - День работника природно-заповедного дела, в Замбии - День единства.

Памятные даты 7 июля, годовщины и события

7 июля 1891 года компания «American Express» запатентовала дорожный чек, послуживший прообразом современных кредитных карт. История данного документа следующая: в 1880-х годах президент компании «American Express» Фарго отправился путешествовать по Европе. Но отдых был безнадежно испорчен из-за бесконечных проблем, связанных с использованием кредитных писем для получения денег. Вернувшись из поездки, он поручил главе отдела по перевозкам придумать нечто удобное. Так и появились дорожные чеки. Поначалу это нововведение было воспринято с некоторой опаской, и в первый год компания продала только 248 чеков на чуть более 9 тысяч долларов. К 1909 году годовой объем продаж дорожных чеков достиг 23 миллионов долларов.

Читайте такжеКрасивые поздравления и открытки с праздником Ивана Купала7 июля 1881 года впервые была напечатана сказка «Пиноккио» в римском «Журнале для детей».

В 1980 году в этот день был совершен первый перелет через Ла-Манш самолетом на солнечных батареях.

Какой сегодня церковный праздник

7 июля - Ивана Купала (Иванов день) - один из главных славянских праздников, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя. По приданию – в этот день цветет папоротник, но вот только цветка никто никогда не видел. Купальских обрядов масса - плетение венков, украшение зеленью жилищ, перепрыгивание через костер, обливание водой, гадания, ночные бесчинства. Этот праздник пришел из времен язычества. Отмечают его и некоторые европейские страны, но вот только по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

Что сегодня нельзя делать

На Ивана Купала строго запрещено купаться - вас легко могут «утащить» русалки и водяные. В этот день ничего не занимают, не дают в долг и не продают, иначе семью будет ждать бедность. Категорически запрещено поднимать ценные предметы, найденные на дороге.

Приметы на 7 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- в эту ночь звездно - будет много грибов;

- сильная роса – к урожаю огурцов;

- днем дождь - через пять дней будет солнечно;

- аромат полевых цветов усилился – к дождю.

7 июля именины

Именины у Антона, Ивана, Иакова и Никиты.

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