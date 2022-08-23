Интересные факты о каждом областном центре Украины читайте на УНИАН.

24 августа наша родина отмечается День Независимости. Украина отметит 31-ый год своей независимости. В честь праздника называем 25 интересных факта про Украину - по одному на каждый областной центр нашей родины.

В Виннице до Второй мировой войны треть населения были евреями. Сейчас в городе есть несколько синагог, еврейские школы, еврейское кладбище и жилой район Ерусалимка, а также здесь отмечают еврейский праздник Хануку.

до Второй мировой войны треть населения были евреями. Сейчас в городе есть несколько синагог, еврейские школы, еврейское кладбище и жилой район Ерусалимка, а также здесь отмечают еврейский праздник Хануку. В Днепре находится одна из самых длинных и живописных в мире набережных. Она протянулась на 23 километра.

находится одна из самых длинных и живописных в мире набережных. Она протянулась на 23 километра. В 2012 году в центре Донецка был установлен рекорд Гиннеса за самую масштабную квадриль (народный танец). В мероприятии приняли участие более 30 тысяч танцором.

был установлен рекорд Гиннеса за самую масштабную квадриль (народный танец). В мероприятии приняли участие более 30 тысяч танцором. Житомир производит больше всего мёда в Украине, а также четверть всего украинского мороженого.

производит больше всего мёда в Украине, а также четверть всего украинского мороженого. В Запорожье был произведен один из первых в СССР тракторов, который был подарен Владимиру Ленину. Трактор имел примитивную конструкцию, но на нем было легко работать. Назывался он "Запорожец", как и известная марка машин.

был произведен один из первых в СССР тракторов, который был подарен Владимиру Ленину. Трактор имел примитивную конструкцию, но на нем было легко работать. Назывался он "Запорожец", как и известная марка машин. Ивано-Франковск ранее носил название Станиславов и был столицей Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году. Свое современное название получил в 1962 году на 300-летие города.

ранее носил название Станиславов и был столицей Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году. Свое современное название получил в 1962 году на 300-летие города. В Киеве находится самая глубокая станция метро в мире - "Арсенальная". Спуск на станцию на эскалаторе занимает более пяти минут.

находится самая глубокая станция метро в мире - "Арсенальная". Спуск на станцию на эскалаторе занимает более пяти минут. Кропивницкий за свою историю сменил 6 названий. Сейчас это единственный в Украине областной центр, который назван в честь театрального деятеля - создателя украинского театра Марка Лукича Кропивницкого

за свою историю сменил 6 названий. Сейчас это единственный в Украине областной центр, который назван в честь театрального деятеля - создателя украинского театра Марка Лукича Кропивницкого Самая старая улица Луганска ранее называлась Английской и была единственной улицей в городе. На ней жили английские инженеры. Сейчас она носит название Даля.

ранее называлась Английской и была единственной улицей в городе. На ней жили английские инженеры. Сейчас она носит название Даля. В Луцке находится самый длинный в Европе жилой дом. Его суммарная длина - более 2,5 км, а всего в доме 120 подъездов.

находится самый длинный в Европе жилой дом. Его суммарная длина - более 2,5 км, а всего в доме 120 подъездов. Львов - самый разнообразный в Украине религиозный центр. Здесь представлены все конфессии христианства, а также есть синагога.

- самый разнообразный в Украине религиозный центр. Здесь представлены все конфессии христианства, а также есть синагога. В Николаеве расположена одна из самых старых в Европе морских обсерваторий. Она является одним из самых красивых зданий в городе и самой высокой точкой Николаева.

расположена одна из самых старых в Европе морских обсерваторий. Она является одним из самых красивых зданий в городе и самой высокой точкой Николаева. В Одессе есть несколько домов, построенных под углом в 45 градусов. Если посмотреть на них сбоку, то может показаться, что эти дома плоские.

есть несколько домов, построенных под углом в 45 градусов. Если посмотреть на них сбоку, то может показаться, что эти дома плоские. Полтава считается родиной украинской разговорной речи. Именно здесь родился и жил Иван Котляревский, автор первой поэмы на украинском языке.

считается родиной украинской разговорной речи. Именно здесь родился и жил Иван Котляревский, автор первой поэмы на украинском языке. В Ровно был найден янтарь возрастом 40 миллионов лет, в котором были обнаружены древние скорпионы, пауки, муравьи и другие насекомые. Этот янтарь образовался в то время, когда территория Украины была островом, а на месте Польши было море.

был найден янтарь возрастом 40 миллионов лет, в котором были обнаружены древние скорпионы, пауки, муравьи и другие насекомые. Этот янтарь образовался в то время, когда территория Украины была островом, а на месте Польши было море. В Симферополе начинается самый длинный в мире троллейбусный маршрут. Заканчивается он в Ялте. Его длина - 86 километров.

начинается самый длинный в мире троллейбусный маршрут. Заканчивается он в Ялте. Его длина - 86 километров. В Сумах до начала 20 века жило много австрийцев, чехов, немцев, поляков и других европейцев. Они оказывались в городе как беженцы после Первой Мировой войны, а многих из них ссылали вглубь Российском Империи после неудачных восстаний.

до начала 20 века жило много австрийцев, чехов, немцев, поляков и других европейцев. Они оказывались в городе как беженцы после Первой Мировой войны, а многих из них ссылали вглубь Российском Империи после неудачных восстаний. Центр Тернополя украшает самый большой в Украине искусственный пруд. Его площадь составляет более 300 гектаров. На нем расположен фонтан и ходят теплоходы, а зимой тут устраивают хоккейные соревнования.

украшает самый большой в Украине искусственный пруд. Его площадь составляет более 300 гектаров. На нем расположен фонтан и ходят теплоходы, а зимой тут устраивают хоккейные соревнования. Ужгород находится ближе к Варшаве, Кишиневу и Праге, чем к Киеву.

находится ближе к Варшаве, Кишиневу и Праге, чем к Киеву. Харьков - один из самых "образованных" городов Украины. Здесь расположено почти 80 вузов.

- один из самых "образованных" городов Украины. Здесь расположено почти 80 вузов. Под Херсоном расположена огромная сеть катакомб, откуда ранее добывали глину для постройки старой части города.

расположена огромная сеть катакомб, откуда ранее добывали глину для постройки старой части города. Хмельницкий получил название в честь гетьмана Богдана Хмельницкого и в нем есть аж 4 памятника полководцу. Однако сам гетьман никогда не посещал этот город.

получил название в честь гетьмана Богдана Хмельницкого и в нем есть аж 4 памятника полководцу. Однако сам гетьман никогда не посещал этот город. В Черкассах мог находится Родень - один из самых загадочных городов Украины, который существовал в 8 веке. Его точное местоположение неизвестно, но есть предположения, что он находился на Замковой горе в Черкассах.

мог находится Родень - один из самых загадочных городов Украины, который существовал в 8 веке. Его точное местоположение неизвестно, но есть предположения, что он находился на Замковой горе в Черкассах. Чернигов - один из самых старых городов Украины, исторический центр Левобережной Украины и один самых населенных городов Киевской Руси.

- один из самых старых городов Украины, исторический центр Левобережной Украины и один самых населенных городов Киевской Руси. В Черновцах ежедневно в 12:00 на городскую ратушу поднимается трубач в национальном костюме и трубит песню "Маричка".

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