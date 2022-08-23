24 августа наша родина отмечается День Независимости. Украина отметит 31-ый год своей независимости. В честь праздника называем 25 интересных факта про Украину - по одному на каждый областной центр нашей родины.
- В Виннице до Второй мировой войны треть населения были евреями. Сейчас в городе есть несколько синагог, еврейские школы, еврейское кладбище и жилой район Ерусалимка, а также здесь отмечают еврейский праздник Хануку.
- В Днепре находится одна из самых длинных и живописных в мире набережных. Она протянулась на 23 километра.
- В 2012 году в центре Донецка был установлен рекорд Гиннеса за самую масштабную квадриль (народный танец). В мероприятии приняли участие более 30 тысяч танцором.
- Житомир производит больше всего мёда в Украине, а также четверть всего украинского мороженого.
- В Запорожье был произведен один из первых в СССР тракторов, который был подарен Владимиру Ленину. Трактор имел примитивную конструкцию, но на нем было легко работать. Назывался он "Запорожец", как и известная марка машин.
- Ивано-Франковск ранее носил название Станиславов и был столицей Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году. Свое современное название получил в 1962 году на 300-летие города.
- В Киеве находится самая глубокая станция метро в мире - "Арсенальная". Спуск на станцию на эскалаторе занимает более пяти минут.
- Кропивницкий за свою историю сменил 6 названий. Сейчас это единственный в Украине областной центр, который назван в честь театрального деятеля - создателя украинского театра Марка Лукича Кропивницкого
- Самая старая улица Луганска ранее называлась Английской и была единственной улицей в городе. На ней жили английские инженеры. Сейчас она носит название Даля.
- В Луцке находится самый длинный в Европе жилой дом. Его суммарная длина - более 2,5 км, а всего в доме 120 подъездов.
- Львов - самый разнообразный в Украине религиозный центр. Здесь представлены все конфессии христианства, а также есть синагога.
- В Николаеве расположена одна из самых старых в Европе морских обсерваторий. Она является одним из самых красивых зданий в городе и самой высокой точкой Николаева.
- В Одессе есть несколько домов, построенных под углом в 45 градусов. Если посмотреть на них сбоку, то может показаться, что эти дома плоские.
- Полтава считается родиной украинской разговорной речи. Именно здесь родился и жил Иван Котляревский, автор первой поэмы на украинском языке.
- В Ровно был найден янтарь возрастом 40 миллионов лет, в котором были обнаружены древние скорпионы, пауки, муравьи и другие насекомые. Этот янтарь образовался в то время, когда территория Украины была островом, а на месте Польши было море.
- В Симферополе начинается самый длинный в мире троллейбусный маршрут. Заканчивается он в Ялте. Его длина - 86 километров.
- В Сумах до начала 20 века жило много австрийцев, чехов, немцев, поляков и других европейцев. Они оказывались в городе как беженцы после Первой Мировой войны, а многих из них ссылали вглубь Российском Империи после неудачных восстаний.
- Центр Тернополя украшает самый большой в Украине искусственный пруд. Его площадь составляет более 300 гектаров. На нем расположен фонтан и ходят теплоходы, а зимой тут устраивают хоккейные соревнования.
- Ужгород находится ближе к Варшаве, Кишиневу и Праге, чем к Киеву.
- Харьков - один из самых "образованных" городов Украины. Здесь расположено почти 80 вузов.
- Под Херсоном расположена огромная сеть катакомб, откуда ранее добывали глину для постройки старой части города.
- Хмельницкий получил название в честь гетьмана Богдана Хмельницкого и в нем есть аж 4 памятника полководцу. Однако сам гетьман никогда не посещал этот город.
- В Черкассах мог находится Родень - один из самых загадочных городов Украины, который существовал в 8 веке. Его точное местоположение неизвестно, но есть предположения, что он находился на Замковой горе в Черкассах.
- Чернигов - один из самых старых городов Украины, исторический центр Левобережной Украины и один самых населенных городов Киевской Руси.
- В Черновцах ежедневно в 12:00 на городскую ратушу поднимается трубач в национальном костюме и трубит песню "Маричка".