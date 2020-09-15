Каждый день церковь чтит определенных святых, а люди, названные их именами, празднуют День ангела.

Церковные традиции гласят о необходимости давать ребенку православное имя в честь святого, который почитается в день его появления на свет, чтобы обеспечить неразрывную связь человека с его небесным покровителем.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеМногие родители, выбирая имя для своего ребенка, руководствуются именно этой традицией. Однако иногда бывают случаи, когда в день рождения малыша в календаре не зафиксированы именины. В таком случае мальчика или девочку называют именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения сына или дочери.

Календарь именин на октябрь 2020 года поможет узнать, кто и какого числа празднует День ангела во второй месяц осени.

Именины в октябре: мужские и женские имена

1 октября - Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Евфросиния, Ирина, София.

- Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Евфросиния, Ирина, София. 2 октября - Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария.

- Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария. 3 октября - Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

- Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна. 4 октября - Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.

- Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян. 5 октября - Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья.

- Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья. 6 октября - Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.

- Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса. 7 октября - Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

- Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла. 8 октября - Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.

9 октября - Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

- Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян. 10 октября - Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор, Федор, Акулина, Феврония.

- Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор, Федор, Акулина, Феврония. 11 октября - Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Иларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

- Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Иларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана. 12 октября - Иван, Ян.

- Иван, Ян. 13 октября - Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.

- Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария. 14 октября - Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

- Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера. 15 октября - Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина, Юстина.

- Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина, Юстина. 16 октября - Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

- Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян. 17 октября - Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея.

- Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея. 18 октября - Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

- Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра. 19 октября - Иван, Макар, Фома, Ян.

- Иван, Макар, Фома, Ян. 20 октября - Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

- Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея. 21 октября - Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

- Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна. 22 октября - Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастиан, Степан, Яков.

- Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастиан, Степан, Яков. 23 октября - Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

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24 октября - Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

- Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида. 25 октября - Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика.

- Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика. 26 октября - Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата.

- Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата. 27 октября - Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья.

- Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья. 28 октября - Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.

- Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян. 29 октября - Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.

- Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян. 30 октября - Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.

- Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий. 31 октября - Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

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Автор: Алина Вишневская