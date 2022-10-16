Календарь именин на ноябрь подскажет, как лучше назвать рожденного в последний месяц осени ребенка.

Именины - это особенный день в жизни верующего, когда церковь чтит память его одноименного святого. Большинство имен вспоминаются в церковном календаре несколько раз в году. Но главными именинами считаются те, которые ближе всего к дате рождения человека.

Верующие родители руководствуются церковным календарем именин, чтобы выбрать имя для ребенка. Считается, что если ребенку дать имя из списка именин за день рождения, то малыша будет оберегать от несчастий одноименный ангел-хранитель.

1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян.

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2 ноября: Александр, Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Матрена.

3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея.

4 ноября: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета.

5 ноября: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.

6 ноября: Акакий, Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Ян.

7 ноября: Валерий, Матрена.

8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.

10 ноября: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония.

11 ноября: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

12 ноября: Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона.

13 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Ян.

14 ноября: Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана.

15 ноября: Константин.

16 ноября: Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния.

17 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян.

18 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

19 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Матрена, Нина, Серафима.

20 ноября: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.

21 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.

22 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Матрена.

23 ноября: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.

24 ноября: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

25 ноября: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.

26 ноября: Герман, Иван, Ян.

27 ноября: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна.

28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.

30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.

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