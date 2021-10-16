Именины в ноябре: какие имена празднуют День ангела и как назвать ребенка

Чтобы выбрать удачное имя для рожденного в последний месяц осени малыша, нужно знать, какие именины в ноябре празднует церковь.

Именины – это особенный день для христианина, когда он обретает духовную связь со своим одноименным святым. Святой будет всю жизнь оберегать своего тезку от бед и несчастий. Чтобы ангел-хранитель благословил рожденного в ноябре малыша, ребенку нужно выбрать имя из календаря именин за месяц. Ранее мы рассказывали, какие православные праздники в октябре отметит церковь. Именины в ноябре 2021 года 1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян. 2 ноября: Александр, Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Матрена. 3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея. 4 ноября: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета. 5 ноября: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья. 6 ноября: Акакий, Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Ян. 7 ноября: Валерий, Матрена. 8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий. 9 ноября: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина. 10 ноября: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония. 11 ноября: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария. 12 ноября: Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона. 13 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Ян. 14 ноября: Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана. 15 ноября: Константин. 16 ноября: Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния. 17 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян. Читайте такжеВыходные дни октября 2021: когда отмечаем праздники и сколько будем отдыхать18 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон. 19 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Матрена, Нина, Серафима. 20 ноября: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета. 21 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа. 22 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Матрена. 23 ноября: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга. 24 ноября: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания. 25 ноября: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян. 26 ноября: Герман, Иван, Ян. 27 ноября: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна. 28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома. 29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян. 30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория. Автор: Екатерина Пулатова

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