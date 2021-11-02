На ноябрь придется множество важных церковных праздников - не пропустите ни один из них.

Несмотря на то, что ежедневно христиане почитают кого-нибудь из святых, каждый месяц отмечаются особенно важные праздники. В этот раз их будет три: начало Рождественского поста, празднование Казанской иконы Божией Матери и Собор архистратига Михаила.

УНИАН подробно расскажет, как и когда будем праздновать важные события месяца.

Православный календарь 2021 на каждый день

1 ноября - пророка Иоиля, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

2 ноября - великомученика Артемия, праведного отрока Артемия Веркольского.

3 ноября - преподобного Илариона Великого, перенесение мощей Святого Илариона, преподобного Феофила и Иакова Омучських.

4 ноября - празднование Казанской иконы Божьей Матери, день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии.

5 ноября - апостола Иакова, брата Господня по плоти, преподобного Елисея Лавришевського, перенесение мощей праведного Иакова Боровичский.

6 ноября - иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, преподобного Зосимы Верховского, мученика Арефы и с ним 4299 мучеников.

7 ноября - мучеников Маркиана и Мартирия, преподобной Матроны Власовой.

8 ноября - великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Печерского, мученика Лупа.

9 ноября - мученика Нестора Солунского, мучениц Капитолины и Еротииды, преподобномученика Сергея Чернухина.

10 ноября - великомученицы Параскевы, святого Стефана Савваита, святого Димитрия.

11 ноября - преподобномученицы Анастасии Римляныни, преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, преподобной Анны, святого Иоанна Рудинского.

12 ноября - священномученика Зиновия, апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Юста и Артемы, священномученика Маркиана.

13 ноября - мученика Эпимаха, апостола от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовул, преподобного Спиридона и Никодима.

14 ноября - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их, священномучеников Иоанна епископа Иакова пресвитера, мучениц Кириены и Иулиании.

15 ноября - преподобного Маркиана Киринейского, Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери.

16 ноября - мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобного Акепсима, праведного Снандулии.

17 ноября - преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Эрме пресвитера, блаженного Симона.

18 ноября - мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога.

19 ноября - преподобного Варлаама Хутынского, священномученика Василия Крылова пресвитера.

20 ноября - иконы Божией Матери Взграння, преподобного Лазаря галисийский, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоники.

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиил, Иегудила, Варахиила и Еремиила.

22 ноября - мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница.

23 ноября - апостолов от 70-ти Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарт и Тертия, мученика Ореста врача, колесование великомученика Георгия.

24 ноября - великомученика Мины, мученика Викентия, преподобного Мартирия Зеленецкого.

25 ноября - святого Иоанна Милостивого, иконы Божией Матери Милостивая, преподобного Нила Постника.

26 ноября - мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.

27 ноября - апостола Филиппа, святого Феодора Грудакова пресвитера.

28 ноября - начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского.

29 ноября - Рождественский пост, апостола и евангелиста Матфея, священномученика Филумена Святогробця.

30 ноября - Рождественский пост, святого Григория Чудотворца, мучеников Ацискла и Виктории Кордувийских.

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Автор: Кристина Кащавцева