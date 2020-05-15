Именины в июне 2020 – как выбрать имя ребенку

Церковные дни памяти святых традиционно служат для православных ориентиром, по которому подбираются имена новорожденным.

Каждому православному христианину при крещении дается имя в честь святого. Считается, что так у него появляется небесный заступник, который будет молиться о благополучии верующего перед Богом.

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День памяти святого, который покровительствует человеку, называется именинами. Празднование именин стало традицией много веков назади сохранилось доныне. Сегодня этот день часто называют Днем ангела.

Церковные дни памяти святых традиционно служат для православных ориентиром, по которому подбираются имена новорожденным.

В разные дни могут отмечаться дни памяти разных святых с одинаковыми именами. Церковь, к примеру, чтит память 10 святых по имени София. В таком случае верующий может отмечать именины в день ближе к его дню рождения, узнать у священника, в честь кого конкретно его крестили, либо избрать себе заступника самостоятельно.

Именины в июне по церковному календарю

Согласно святцам (церковной книге-календарю), православные именины святых в июне отмечаются ежедневно. Среди них – как мужские, так и женские имена.

1 июня – Александр, Анастасия, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Ипполит, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

2 июня – Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей.

3 июня – Андрей, Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

4 июня – Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Федор, Яков.

5 июня – Афанасий, Евфросиния, Леонтий, Мария, Михаил.

6 июня – Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

7 июня – Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

8 июня – Александр, Георгий, Елена, Иван, Карп, Макар.

9 июня – Анастасия, Давид, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федора, Ферапонт.

10 июня – Денис, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Софрон.

11 июня – Александр, Андрей, Иван, Константин, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.

12 июня – Василий.

13 июня – Борис, Николай, Поликарп, Роман, Филипп, Христина.

14 июня – Валериан, Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харитон.

15 июня – Иван, Никифор.

16 июня – Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

17 июня – Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София.

18 июня – Игорь, Иона, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Никандр, Николай, Петр, Федор.

19 июня – Виссарион, Георгий, Иларион, Иона, Сусанна, Фекла.

20 июня – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валентин, Валерия, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Лев, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федот.

21 июня – Василий, Ефрем, Константин, Федор.

22 июня – Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла.

23 июня – Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей, Феофан.

24 июня – Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.

25 июня – Андрей, Анна, Арсений, Иван, Иона, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

26 июня – Акулина, Александр, Александра, Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва, Яков.

27 июня – Александр, Варлам, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.

28 июня – Григорий, Ефрем, Иона, Касьян, Лазарь, Михаил, Модест, Федор.

29 июня – Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Никифор, Петр, Тихон, Феофан.

30 июня – Иосиф, Кирилл, Климент, Максим, Никандр, Никита, Пелагея, Филипп.

Именины в июне - мужские имена

Самые популярные мужские имена в июне по святцам – Александр, Михаил, Алексей, Константин Никита, Денис, Андрей.

Именины в июне - женские имена

Для девушек самые популярные имена июня: Мария, Анна, Александра, Марфа, Фекла.