Именинники 9 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечается 9 мужских именин, однако ни одних женских.

Выбирая имя для новорожденных мальчика или девочки, родители обращают внимание на церковный православный календарь, чтобы назвать ребенка в честь святого, который почитается в этот день. Считается, что таким образом малыш получит покровительство этого святого.

Согласно церковному календарю сегодня, 9 июля, отмечается 9 именин. Перечень именин поможет в выборе имени для детей, рожденных в этот день.

Именины 9 июля 2020: мужские имена

В этот день именины отмечают те мужчины, кто при крещении получил одно из следующих имен:

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Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос (то есть "земледелец", "обрабатывающий землю");

Давид - от древнееврейского имени Давид ("любимый");

Денис - от древнегреческого имени Дионисиоса (переводится как "принадлежащий богу Дионису");

Егор - русский вариант древнегреческого имени Георгий ("земледелец", "обрабатывающий землю");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн (то есть "помилованный Богом");

Нил - от древнегреческого имени Нейлос, происходящего от названия реки Нил;

Павел - от римского родового имени Paulus (что означает "скромный", малый", "незначительный", "младший");

Тихон - в переводе с греческого языка означает "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе ("удача", "случайность", "жребий");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 9 июля 2020: женские имена

Для девятого дня июля в церковном православном календаре нет женских имен, поэтому рожденного в эту дату девочку нужно назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.

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