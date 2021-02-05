Именины - это день церковной памяти святого или мученика, чьё имя носит христианин. Издавна родители выбирали для ребенка церковные имена. Считается, что святой оберегает человека и сопровождает его, защищает от бед и болезней. Чтобы ребенок обрел небесную защиту, ему дают имя одного из святых из списка именин за день рождения ребенка.
Мужские именины 5 февраля
Геннадий: произошло от древнегреческого имени Геннадиос, от геннадас - "благородный", "высокорожденный".
Клим: краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".
Серафим: образовано от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим - "огненный".
Теодор, Федор: современные варианты греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Женские именины 5 февраля
Евдокия: происходит от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".
Екатерина: форма греческого имени Экатерини, от древнегреческого слова катарос - "чистая".
Катарина: форма имени Екатерина.
Милица: от славянского корня мил - "милая".
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