Сегодня отмечаются 5 мужских и 4 женских именин.

Именины - это день церковной памяти святого или мученика, чьё имя носит христианин. Издавна родители выбирали для ребенка церковные имена. Считается, что святой оберегает человека и сопровождает его, защищает от бед и болезней. Чтобы ребенок обрел небесную защиту, ему дают имя одного из святых из списка именин за день рождения ребенка.

Мужские именины 5 февраля

Геннадий: произошло от древнегреческого имени Геннадиос, от геннадас - "благородный", "высокорожденный".

Клим: краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".

Серафим: образовано от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим - "огненный".

Теодор, Федор: современные варианты греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 5 февраля

Евдокия: происходит от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".

Екатерина: форма греческого имени Экатерини, от древнегреческого слова катарос - "чистая".

Катарина: форма имени Екатерина.

Милица: от славянского корня мил - "милая".

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Автор: Екатерина Пулатова