В церковной традиции принято отмечать именины - дни, когда церковь почитает памяти святых с определенными именами, а их тезки отмечают День ангела. Среди верующих родителей существует примета называть детей церковными именами. Малышу выбирали имя в честь святого или святой, чья память чтится в день рождения ребенка. Тогда у мальчика или девочки будет небесный покровитель.
Мужские именины 26 февраля
Артем: форма древнегреческого имени Артемиос, от имени богини Артемиды - "посвященный Артемиде", либо от слова артемес - "невредимый", "здравый", "безупречного здоровья".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов "володѣти" (владеть) и "мир" - "повелитель мира".
Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.
Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".
Евгений: образовано от древнегреческого имени Эугениос, от эугенес - "из хорошего рода", "с хорошими генами", "благородный".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Леонтий: образовано от древнегреческого имени Леонтиос, от слова леонтейос - "львиный".
Мартин: произошло от римского родового имени Martinus - "посвященный богу Марсу", "принадлежащий Марсу".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Семен: вариант древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Женские именины 26 декабря
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Арина: произошло от древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".
Вера: форма древнегреческого имени Пистис - "вера".
Зоя: происходит от древнегреческого имени Зоэ - "жизнь".
Ирина: от древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".
Светлана: славянское имя - "светлая", от греческого имени Фотиния - "свет".
Фотиния: женская форма имени Фотин, от древнегреческого имени Фотинос (от фос) - "свет" либо (от фотейнос) - "светлая".
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