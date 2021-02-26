Сегодня церковь празднует 16 мужских и 7 женских именин.

В церковной традиции принято отмечать именины - дни, когда церковь почитает памяти святых с определенными именами, а их тезки отмечают День ангела. Среди верующих родителей существует примета называть детей церковными именами. Малышу выбирали имя в честь святого или святой, чья память чтится в день рождения ребенка. Тогда у мальчика или девочки будет небесный покровитель.

Мужские именины 26 февраля

Артем: форма древнегреческого имени Артемиос, от имени богини Артемиды - "посвященный Артемиде", либо от слова артемес - "невредимый", "здравый", "безупречного здоровья".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов "володѣти" (владеть) и "мир" - "повелитель мира".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.

Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Евгений: образовано от древнегреческого имени Эугениос, от эугенес - "из хорошего рода", "с хорошими генами", "благородный".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Леонтий: образовано от древнегреческого имени Леонтиос, от слова леонтейос - "львиный".

Мартин: произошло от римского родового имени Martinus - "посвященный богу Марсу", "принадлежащий Марсу".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Семен: вариант древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 26 декабря

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Арина: произошло от древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".

Вера: форма древнегреческого имени Пистис - "вера".

Зоя: происходит от древнегреческого имени Зоэ - "жизнь".

Ирина: от древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".

Светлана: славянское имя - "светлая", от греческого имени Фотиния - "свет".

Фотиния: женская форма имени Фотин, от древнегреческого имени Фотинос (от фос) - "свет" либо (от фотейнос) - "светлая".

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Автор: Екатерина Пулатова