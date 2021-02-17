Сегодня свои именины празднуют обладатели 23 мужских и 3 женских имен.

Именины - это день духовного единства человека со своим одноименным святым, чью память почитает церковь. Каждый день в году посвящен памяти некоторых святых и великомучеников. Православные родители могут назвать ребенка церковным именем, чтобы святой оберегал малыша по жизни и стал его духовным наставником. Для этого имя для мальчика или девочки выбирают из списка церковных именин за день рождения ребенка.

Мужские именины 17 февраля

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Андрей: образовано от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".

Аркадий: от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец", "житель Аркадии", "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".

Борис: произошло от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе", от тюркского барыш - "выгода".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Читайте такжеЦерковные праздники в феврале: православный календарь на месяцГеоргий, Егор: формы древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Ибрагим: по арабской и тюркской версии - "пророк", арабская форма имени Авраам, в переводе с еврейского - "отец народов", "родоначальник".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Кирилл: происходит от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь", в переводе с персидского языка - "солнце".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога"

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Остап: народная форма греческого имени Евстафий - "твердый", "неизменный", "стойкий", "твердостоящий", от греческого имени Евстахий - "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Серафим: образовано от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим - "огненный".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Теодор, Федор: современные формы греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Юрий: русская форма имени Георгий, что происходит от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Женские именины 17 февраля

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Екатерина, Катарина: образовано от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - "чистая".

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Автор: Екатерина Пулатова