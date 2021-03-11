Сегодня празднуется 6 мужских и 1 женские именины.

В церковном календаре святцев церковь обозначает все даты именин и дней почитания святых. Люди, которые носят имена святых, отмечают свои именины в день памяти небесного покровителя. Считается, что в День ангела святой слышит обращенные к нему просьбы и молитвы и отвечает людям.

Мужские именины 11 марта

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Севастьян: произошло от греческого слова sebastos - "священный", "высокочтимый", от латинского Sebastianus - "севастийский", "родом из Севастии".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Женские именины 11 марта

Анна: происходит от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

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Автор: Екатерина Пулатова