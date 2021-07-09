Несколько раз в году христианин празднует свои именины - день, когда церковь почитает святого с именем человека. Главным днем именин считается тот, который ближе всего ко дню рождения человека. Почитаемый в эту дату святой считается ангелом-хранителем человека и защитником от бед. Родители могут выбрать ребенку церковное имя, чтобы святой оберегал малыша.
Георгий, Егор: образовано от древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Нил: произошло от древнегреческого имени Нейлос, от названия реки Нил.
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".
Вам также может быть интересно:
- Когда День Петра и Павла 2021: дата и история праздника, как принято отмечать
- Праздники и выходные в июле 2021: будут ли дополнительные каникулы
- 9 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram