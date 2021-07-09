В этот день отмечается 9 мужских именин.

Несколько раз в году христианин празднует свои именины - день, когда церковь почитает святого с именем человека. Главным днем именин считается тот, который ближе всего ко дню рождения человека. Почитаемый в эту дату святой считается ангелом-хранителем человека и защитником от бед. Родители могут выбрать ребенку церковное имя, чтобы святой оберегал малыша.

Георгий, Егор: образовано от древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Нил: произошло от древнегреческого имени Нейлос, от названия реки Нил.

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".

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Автор: Екатерина Пулатова