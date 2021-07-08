Сегодня отмечается 9 мужских и 2 женских именин.

Ежедневно православная церковь посвящает день памяти некоторым мученикам и святым. Христиане в такие дни празднуют свои именины. В день ангела принято обращаться к своему тезке-святому и просить благословения. А чтобы небесная защита появилась у ребенка, малышу выбирают имя из списка церковных именин.

Мужские именины 8 июля 2021 года

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".

Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Денис: форма древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Семен: произошло от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Федор, Теодор: современные варианты греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 8 июля 2021 года

Ефросинья: от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".

Феврония: происходит от греческого имени Феврониа, от древнегреческого слова "фойбос" - "ясная", "светлая", "лучезарная" или от латинского "faber" - "ремесленник".

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Автор: Екатерина Пулатова