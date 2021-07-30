Сегодня празднуются именины 1 мужского и 3 женских имен.

В православном календаре праздников обозначены все даты именин – дни, когда церковь чтит святых и мучеников с определенными именами. В день памяти святого отмечают именины все его тезки. Чтобы небесный покровитель защищал ребенка от бед, ему стоит дать церковное имя. Ранее мы рассказывали, когда в Украине ожидаются дополнительные выходные в августе.

Мужские именины 30 июля

Леонид: образовано от древнегреческого имени Леонидас – "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".

Женские именины 30 июля

Вероника: от древнегреческого имени Ференике, что состоит из слов феро – "нести", "приносить" и нике – "победа" – "приносящая победу".

Маргарита: происходит от позднелатинского имени Margarita, от древнегреческого слова маргаритес – "жемчужина".

Марина: форма мужского имени Марин, происходящего от римского родового имени Marinus – "морская".

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Автор: Екатерина Пулатова