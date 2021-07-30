В православном календаре праздников обозначены все даты именин – дни, когда церковь чтит святых и мучеников с определенными именами. В день памяти святого отмечают именины все его тезки. Чтобы небесный покровитель защищал ребенка от бед, ему стоит дать церковное имя. Ранее мы рассказывали, когда в Украине ожидаются дополнительные выходные в августе.
Мужские именины 30 июля
Леонид: образовано от древнегреческого имени Леонидас – "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".
Женские именины 30 июля
Вероника: от древнегреческого имени Ференике, что состоит из слов феро – "нести", "приносить" и нике – "победа" – "приносящая победу".
Маргарита: происходит от позднелатинского имени Margarita, от древнегреческого слова маргаритес – "жемчужина".
Марина: форма мужского имени Марин, происходящего от римского родового имени Marinus – "морская".
Вам также может быть интересно: