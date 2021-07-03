Церковь ежедневно вспоминает мучеников и святых с определенными именами, а их тезки в такие дни празднуют свои именины. Чтобы у ребенка также был ангел-хранитель, малышу выбирают имя из списка церковных именин в день рождения мальчика или девочки. Считается что в день ангела человек может обратиться с молитвой или просьбой к своему небесному покровителю.
Мужские именины 3 июля 2021 года
Андрей: образовано от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".
Афанасий: форма древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".
Глеб: от древнескандинавского имени Готлиб - "наследник бога", "любимец богов", "под защитой богов".
Дмитрий: происходит от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: современный вариант древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Лука: от латинского lux - "свет".
Фома: произошло от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".
Женские именины 3 июля 2021 года
Инна: от латинского inno - "плавающая", "течь", "плавать", "протекать", "бурный поток".
Римма: от названия города Рима - "римлянка" в переводе с древнееврейского языка - "яблоко".
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