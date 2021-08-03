УНИАН расскажет, какие имена отмечают свои именины сегодня, и как назвать рожденного 3 августа ребенка. Главным днем ангела человека считается дата, которая ближе всего ко дню именин человека. Если дать ребенку имя из списка именин в день рождения или крещения, то святой тезка будет оберегать его всю жизнь.
Мужские именины 3 августа
Георгий, Егор: образовано от древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Евгений: форма древнегреческого имени Эугениос, от греческого эугенес - "с хорошими генами", "благородный", "из хорошего рода".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".
Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".
Женские именины 3 августа
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Вам также может быть интересно: