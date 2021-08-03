В этот день празднуется 10 мужских и 1 женские именины.

УНИАН расскажет, какие имена отмечают свои именины сегодня, и как назвать рожденного 3 августа ребенка. Главным днем ангела человека считается дата, которая ближе всего ко дню именин человека. Если дать ребенку имя из списка именин в день рождения или крещения, то святой тезка будет оберегать его всю жизнь.

Мужские именины 3 августа

Георгий, Егор: образовано от древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Евгений: форма древнегреческого имени Эугениос, от греческого эугенес - "с хорошими генами", "благородный", "из хорошего рода".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".

Женские именины 3 августа

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

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Автор: Екатерина Пулатова